„W Polsce na koniec września 2025 r. funkcjonowały 11 173 (+40% r/r) ogólnodostępne punkty ładowania, w tym 7278 AC (+30% r/r) oraz 3895 DC (+65% r/r). Wzdłuż sieci TEN-T było dostępne 1146 punktów ładowania, czyli o 43% więcej niż we wrześniu 2025 r. 'PEVO Index’ zawiera ponadto informacje na temat miast o najlepiej rozwiniętej infrastrukturze dla pojazdów zeroemisyjnych. Pierwsza jest Warszawa (843 punkty we wrześniu 2025 r.), a kolejne miejsca zajmują Gdańsk (361), Poznań (347), Kraków (333) oraz Szczecin (302)” – czytamy w komunikacie.

Polish EV Outlook to coroczna analiza rynku zeroemisyjnego transportu w Polsce, przygotowywana przez PSPA od 5 lat. Dzięki współpracy PSPA, IBRM Samar oraz Otomoto powstał PEVO Index – cykliczna, udostępniana co miesiąc wersja Polish EV Outlook, zawierająca aktualizowane na bieżąco, kluczowe dane uwzględnione w pełnej wersji raportu.

Źródło: ISBnews