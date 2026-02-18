Liczba ogólnodostępnych punktów ładowania aut elektrycznych zwiększy się do 13,5-14 tys. w 2026 roku, w porównaniu do 11 762 punktów na koniec 2025 roku według Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM), przewiduje Powerdot. Przyspieszą projekty „tranzytowe”, czyli powstające przy drogach szybkiego ruchu. Według szacunków firmy budowa infrastruktury ładowania oddanej do użytku w tym roku pochłonie ok. 150-190 mln zł.

„Na jeden punkt ładowania przypada obecnie w Polsce 10 aut elektrycznych, co jest poziomem niższym od średniej dla UE. Pomimo bardzo dobrego roku 2025 dla rynku elektryków potężne inwestycje w budowę stacji ładowania, zrealizowane w ostatnich trzech latach, doprowadziły do sytuacji, w której infrastruktura z nawiązką zabezpiecza potrzeby istniejącej floty pojazdów elektrycznych” – powiedział dyrektor generalny Powerdot w Polsce Grigoriy Grigoriev, cytowany w komunikacie.

Jego zdaniem inwestycje w budowę stacji będą postępować w Polsce w najbliższych latach, ale już w nie w takim tempie, jak w wyjątkowych latach 2022-2025, kiedy były napędzane przez wymogi regulacyjne.

„Spodziewam się, że na koniec 2026 roku liczba ogólnodostępnych punktów ładowania wyniesie 13,5-14 tysięcy, co oznaczałoby wzrost tego typu infrastruktury o 15-20%” – dodał.

W 2025 r., według PSNM, liczba ogólnodostępnych punktów ładowania zwiększyła się o 36%, a w segmencie szybkich stacji ładowania wzrost wyniósł 65% (2667 punktów DC na koniec grudnia).

Zakładając średni, rynkowy koszt budowy stacji AC na poziomie ok. 40 tys. zł, a stacji DC – 250 tys. zł, a także utrzymanie ubiegłorocznej proporcji ich oddawania (40/60), łączne koszty inwestycji, które zostaną zakończone w tym roku, można szacować, według Powerdot,

na ok. 150-190 mln zł.

Spółka zwraca uwagę, że stacje ładowania wybudowano już w ponad 6 tys. lokalizacji w Polsce. Dla porównania, stacji benzynowych działa w Polsce ok. 8 tys., chociaż flota aut spalinowych jest 200 razy większa niż elektrycznych.

W ocenie firmy rozbudowę infrastruktury w Polsce będą jednak w najbliższych latach napędzały nie tylko inwestycje w ogólnodostępne punkty ładowania, ale również te o charakterze niepublicznym, tj. w biurach, centrach logistycznych czy na prywatnych osiedlach, podsumowano.

Powerdot jest paneuropejskim operatorem stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W sumie pozyskał już ponad 465 mln euro finansowania kapitałowego i dłużnego, aby realizować swoją misję tworzenia zrównoważonej mobilności w Europie. Działając w Portugalii, Hiszpanii, Francji, Belgii i Polsce, Powerdot obsługuje ok. 11 500 punktów ładowania w ponad 2250 lokalizacjach.

Źródło: ISBnews