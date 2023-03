Liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych oraz hybryd typu plug-in w Polsce wzrosła o 48% r/r do 4 613 pojazdów w okresie styczeń-luty 2023 r., wynika z licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Liczba rejestracji samochodów w pełni elektrycznych wyniosła w pierwszych dwóch miesiącach tego roku 2 658 szt. i wzrosła o 95,87% r/r, a hybryd plug-in – 1 955 szt., co oznacza wzrost o 11,65% r/r.

Według danych z końca lutego 2023 r., w Polsce były zarejestrowane łącznie 70 263 osobowe i użytkowe samochody z napędem elektrycznym. Przez pierwsze dwa miesiące br. ich liczba zwiększyła się o 5 056 sztuk, tj. o 56% więcej niż w analogicznym okresie 2022 r.

„Pod koniec lutego 2023 r. po polskich drogach jeździło 66 685 elektrycznych samochodów osobowych. W pełni elektryczne auta (BEV, ang. battery electric vehicles) odpowiadały za 33 902 szt. tej części floty pojazdów (51%), a pozostałą część stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 32 783 szt. (49%). Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 3 578 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec lutego składała się z 16 602 szt.” – czytamy w komunikacie.

Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 846 szt.

„W lutym br. miały miejsce dwa bardzo istotne zdarzenia dla rozwoju sektora zeroemisyjnej motoryzacji. Pierwsze to przyjęcie przez Parlament Europejski propozycji nowych celów redukcyjnych dla samochodów osobowych i dostawczych. W 2030 roku redukcja w przypadku samochodów osobowych musi osiągnąć 55%, w przypadku samochodów dostawczych – 50%, a już w roku 2035 redukcja CO2 w obu tych kategoriach pojazdów będzie musiała wynosić 100%. Jednak jeszcze czekamy na ostateczne głosowanie, bo jeden z krajów członkowskich oczekuje, że do propozycji zostaną włączone zeroemisyjne samochody z silnikami spalinowymi zasilanymi e-paliwami. Drugie istotne wydarzenie to propozycja Komisji Europejskiej redukcji poziomu CO2 dla pojazdów ciężkich – HDV i autobusów. Wynika z niej, że w 2030 roku redukcja CO2 od HDV ma wynieść 45%, w 2035 – 65%, a w 2040 – 90%. Obie propozycje utwierdzają branżę motoryzacyjną w przekonaniu, że dążenie do zeroemisyjnej mobilności jest jednym z najważniejszych długoterminowych celów władz Unii Europejskiej i krajów członkowskich” – powiedział prezes PZPM Jakub Faryś, cytowany w komunikacie.

Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec lutego 2023 r. w Polsce funkcjonowało 2 680 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (5 266 punktów). 30% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 70% – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W lutym uruchomiono 58 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (127 punktów), podano także.

„Mimo że liczba stacji ładowania oddanych do użytku przez pierwsze dwa miesiące 2023 r. była tylko nieznacznie wyższa w porównaniu do wyniku z analogicznego okresu roku 2022 (115 do 102), na pewno cieszy wyraźny wzrost nowych instalacji w segmencie ładowarek DC (55 do 17). W konsekwencji Polska utrzymuje wysoki (30%) udział szybkich stacji na tle większości państw członkowskich UE. W związku z kolejnymi inwestycjami operatorów oraz finalizacją programu dopłat do infrastruktury spodziewamy się kontynuacji tego trendu w kolejnych miesiącach, w tym uruchamiania stacji o coraz wyższej mocy oraz instalowania coraz większej liczby hubów ładowania” – dodał dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur.

PZPM jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 50 firm: producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów oraz producentów nadwozi w Polsce.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

Źródło: ISBnews