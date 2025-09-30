Liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych oraz hybryd typu plug-in w Polsce wzrosła o 82% r/r do 51 152 pojazdów w okresie styczeń-sierpień 2025 r., wynika z licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Liczba rejestracji samochodów w pełni elektrycznych wzrosła o 80,04% do 25 614 szt., a hybryd plug-in o 84,03% do 25 538 szt.

Według danych z końca sierpnia 2025 r. w Polsce były zarejestrowane łącznie 107 242 osobowe i użytkowe samochody całkowicie elektryczne (BEV). Przez osiem miesięcy b.r. ich liczba zwiększyła się o 27 216 szt., czyli o 74% r/r.

„Pod koniec sierpnia 2025 r. po polskich drogach jeździło 193 301 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Flota w pełni elektrycznych, osobowych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) liczyła 97 575 szt., a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 95 726 szt. Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 9 853 szt. Stale rośnie flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec sierpnia składała się z 26 629 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 1 169 159 szt.” – czytamy w komunikacie.

Park autobusów zeroemisyjnych w Polsce wzrósł do 1 633 szt. (z czego pojazdy całkowicie elektryczne stanowiły 1 525 szt., zaś wodorowe – 108 szt.), wskazano również.

Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się infrastruktura ładowania. Pod koniec sierpnia 2025 r. w Polsce funkcjonowało 10 941 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 34% z nich stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 66% – wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

„Rejestracje osobowych samochodów elektrycznych w Polsce notują kolejne rekordy, jednak sprzedaż zeroemisyjnych 'dostawczaków’ jest bardzo daleka od oczekiwanej. Od stycznia do sierpnia b.r. rejestracje elektrycznych samochodów dostawczych (ok. 1,1 tys. szt.) były aż o ponad 1/3 niższe w porównaniu do tego samego okresu roku 2023 (ok. 1,7 tys. szt.). Sytuacja powinna ulec zdecydowanej poprawie po wprowadzeniu niedawno konsultowanych zmian w programie 'NaszEauto’ i rozszerzeniu wsparcia również o pojazdy kategorii N1. Liczymy, że zaktualizowane zasady programu znaczną obowiązywać już w październiku” – powiedział dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM Jan Wiśniewski. cytowany w materiale.

„Sierpień 2025 roku to miesiąc, w którym w Polsce zbliżyliśmy się do 200 tysięcy szt. zarejestrowanych samochodów bateryjnych i hybryd plug-in. Tak dobre wyniki sprzedaży, jak już sygnalizowaliśmy, są efektem bardzo atrakcyjnej oferty, która wynika m.in. z obowiązku osiągnięcia przez producentów ograniczenia poziomu emisji CO2 oraz dopłat z programu 'NaszEauto’. Program ma kolosalne znaczenie dla rejestracji samochodów bateryjnych, a obecnie trwają konsultacje nad zmianą zasad przyznawania dofinansowania. Choć zapewne program ulegnie zmianie, to wszystko wskazuje na to, że ostatecznie obejmie on dopłaty do pojazdów dostawczych i że zostanie przedłużony okres jego działania. Niepokoi natomiast, że zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, może to być ostatni program wspierający sprzedaż samochodów bateryjnych, a według opinii ekspertów po zakończeniu programu możemy się spodziewać spadku ich rejestracji” – dodał prezes PZPM Jakub Faryś,

PZPM jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 50 firm: producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów oraz producentów nadwozi w Polsce.

Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM), wcześniej Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

Źródło: ISBnews