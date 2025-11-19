Liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych oraz hybryd typu plug-in w Polsce wzrosła o 95% r/r do 70 543 pojazdów w okresie styczeń-październik 2025 r., wynika z licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Liczba rejestracji samochodów w pełni elektrycznych wzrosła o 100,4% do 35 970 szt., a hybryd plug-in o 89,7% do 34 573 szt.

Według danych z końca października 2025 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 118 208 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV). Przez dziesięć miesięcy br. ich liczba zwiększyła się o 38 287 szt., czyli o 94% r/r.

„Pod koniec października 2025 r. po polskich drogach jeździło 212 689 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Flota w pełni elektrycznych, osobowych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) liczyła 107 931 szt., a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 104 758 szt. Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 10 613 szt. Stale rośnie flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec października składała się z 27 507 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 1 221 096 szt.” – czytamy w komunikacie.

Park autobusów zeroemisyjnych w Polsce wzrósł do 1 691 szt. (z czego pojazdy całkowicie elektryczne stanowiły 1 569 szt., zaś wodorowe – 122 szt.), wskazano również.

Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się infrastruktura ładowania. Pod koniec października 2025 r. w Polsce funkcjonowało 11 307 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 35% z nich (4 006) stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 65% – wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

„Już teraz wiemy, że 2025 będzie najlepszym do tej pory rokiem dla polskiego rynku e-mobility. Zamkniemy go wynikiem ok. 1,5 tys. nowo uruchomionych, ogólnodostępnych punktów ładowania DC. Udział BEV w sektorze nowych pojazdów osobowych może przekroczyć 6,5%. To ponad dwa razy więcej niż w roku 2024. Wyprzedziliśmy pod tym względem już nie tylko szereg krajów regionu CEE (w tym Czechy i Słowację), ale również Grecję oraz Włochy. Gonimy Węgry i Hiszpanię. O powtórzenie takiego wyniku w roku 2026 będzie jednak bardzo trudno, przede wszystkim z uwagi na coraz mniejszy budżet programu 'NaszEauto’, który wyczerpie się najpewniej w ciągu najbliższych trzech miesięcy” – powiedział dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM Jan Wiśniewski, cytowany w materiale.

„Bardzo cieszymy się z wyniku rejestracji samochodów zeroemisyjnych w Polsce w 2025 r., który okazał się najlepszym wynikiem w historii. Zarejestrowano też o ponad 100% więcej hybryd plug-in niż w ubiegłym roku. Rozwija się program dopłat do pojazdów ciężarowych i infrastruktury do nich – dynamicznie rośnie liczba publicznych ładowarek. Najważniejszym czynnikiem wzrostów – tak liczby rejestracji pojazdów jak i infrastruktury – są programy dofinansowania. Niestety, według wstępnych informacji program 'NaszEauto’ będzie ostatnim

programem dofinansowania zakupu zeroemisyjnych samochodów osobowych i dostawczych, dlatego już dziś pracujemy nad rozwiązaniami, które mimo braku dofinansowań, mogą przyczynić się do zahamowania spadku liczby ich rejestracji” – dodał prezes PZPM Jakub Faryś

PZPM jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 50 firm: producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów oraz producentów nadwozi w Polsce.

Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM), wcześniej Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

Źródło: ISBnews