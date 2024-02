Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony wzrosła o 17,94% r/r i wyniosła 47 431 szt. w styczniu 2024 r. (spadek o 1,99% m/m), podał IBRM Samar, powołując się na dane CEPiK. Prognoza Samaru na 2024 rok zakłada rejestrację około 500 tys. samochodów osobowych oraz 68 tys. samochodów dostawczych.

„W styczniu bieżącego roku zaobserwowano kolejny wzrost na rynku samochodowym. To dziewiąty z rzędu miesięczny wzrost sprzedaży rok do roku. Skąd taki dobry wynik? To między innymi efekt powrotu akcji wyprzedażowych wspomaganych agresywną polityką promocyjną, a także dużej dostępności samochodów czekających na klientów” – czytamy w komunikacie.

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że w styczniu 2024 r. zarejestrowano w Polsce 42 794 samochody osobowe, o 22,1% (+7 747 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 1,61% (+677 szt.) więcej niż w grudniu 2023 r.

W styczniu 2024 roku zarejestrowano w Polsce 4 637 samochodów dostawczych, o 10,3% (-533 szt.) mniej niż rok wcześniej i o 26,14% (-1 641 szt.) mniej niż w grudniu 2023 r., podano także.

