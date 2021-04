Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony wzrosła o 63,4% r/r i wyniosła 55 532 szt. w marcu 2021 r., podał IBRM Samar, powołując się na dane CEPiK.

„W trzecim miesiącu 2021 roku rynek nowych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 t zanotował wzrost w porównaniu do analogicznego miesiąca 2020 roku oraz wobec poprzedniego miesiąca. To drugi z rzędu taki wzrost, liczony rok do roku, od września ubiegłego roku. Skokowy wzrost sprzedaży samochodów w marcu br. wobec analogicznego miesiąca roku ubiegłego to przede wszystkim efekt niskiej bazy, która wiąże się z pierwszym uderzeniem pandemii koronawirusa w Polsce. W marcu 2020 roku niski poziom sprzedaży spowodowany był strachem klientów przed odwiedzaniem salonów, zamknięciem lub ograniczeniem działalności wielu punktów sprzedaży, a także zawieszeniem produkcji fabryk samochodów. Z drugiej strony, wiele firm, stanowiących od lat siłę napędową rejestracji nowych samochodów osobowych na polskim rynku, stanęło wobec poważnych problemów, zmuszających je do ograniczenia działalności lub wręcz jej zawieszenia. Wszystko to spowodowało wówczas zastój na rynku” – czytamy w komentarzu.

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w marcu 2021 roku zarejestrowano w Polsce 55 532 samochody osobowe oraz dostawcze o DMC do 3,5 t, czyli o 63,4% (+21 546 szt.) więcej niż rok wcześniej oraz o 27,58% (+12 004 szt.) więcej niż w lutym 2021 roku. Dane skumulowane (135 947 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2021 roku o 12,32% (+14 916 szt.).

W tym zarejestrowano 47 853 samochody osobowe, tj. o 61,35% (+18 195 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 26,75% (+10 098 szt.) więcej niż w lutym 2021 r. Dotychczas w 2021 roku zarejestrowano w Polsce 117 874 samochody osobowe, o 9,51% więcej r/r, podano także.

Natomiast w kategorii samochodów dostawczych zarejestrowano w Polsce w ub. miesiącu 7 679 pojazdów, tj. o 77,43% (+3 351 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 33,02% (+1 906 szt.) więcej niż w lutym 2021 roku. W 2021 roku dotychczas zarejestrowano w Polsce 18 073 samochody dostawcze, o 35% więcej r/r.

Źródło: ISBnews