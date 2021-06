Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony wzrosła o 94,85% r/r i wyniosła 47 992 szt. w maju 2021 r., podał IBRM Samar, powołując się na dane CEPiK.

„W piątym miesiącu 2021 roku rynek nowych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 t zanotował wzrost w porównaniu do analogicznego miesiąca 2020 roku oraz wobec poprzedniego miesiąca. To czwarty z rzędu, liczony rok do roku, wzrost od września ubiegłego roku. Tempo wzrostu zdecydowanie się zmniejszyło, co nie powinno dziwić, gdyż po silnych spadkach w marcu i kwietniu ubiegłego roku, maj 2020 roku przyniósł nieco większe ożywienie, a więc baza do porównań jest wyższa. Warto również zwrócić uwagę na obecne ograniczenia w dostępności aut ze względu na problemy z półprzewodnikami. Produkcja niektórych modeli została znacznie ograniczona lub wręcz zastopowana, co odbije się na dostawach w kolejnych miesiącach. Czas oczekiwania na samochody zamawiane do produkcji zdecydowanie się wydłużył. Realistyczny termin to 6, a nawet 8 miesięcy. W niektórych przypadkach na nowe auto trzeba czekać nawet rok” – czytamy w komentarzu.

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w maju 2021 roku zarejestrowano w Polsce 47 992 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 t, czyli o 94,85% (+23 362 szt.) więcej niż rok wcześniej oraz o 1,98% (+932 szt.) więcej niż w kwietniu 2021 roku. Dane skumulowane (230 999 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2021 roku o 41,26% (+67 473 szt.). W tym zarejestrowano 41 387 samochodów osobowych, tj. o 95,69% (+20 238 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 3,08% (+1 235 szt.) więcej niż w kwietniu 2021 r. Dotychczas w 2021 roku zarejestrowano w Polsce 199 413 samochodów osobowych, o 38,45% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (+55 382 szt.). podano także.

Natomiast w kategorii samochodów dostawczych zarejestrowano w Polsce 6 605 samochodów dostawczych, o 89,74% (+3 124 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 4,39% (-303 szt.) mniej niż w kwietniu 2021 roku. W 2021 roku dotychczas zarejestrowano w Polsce 31 586 samochodów dostawczych, o 62,02% więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Źródło: ISBnews