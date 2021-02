Liczba nowych samochodów użytkowych zarejestrowanych w Polsce wyniosła 6 204 szt. w styczniu br., co oznacza wzrost o 4,2% r/r, podało Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA).

„W styczniu 2021, rynek samochodów użytkowych w Unii Europejskiej zanotował spadek o 7,2% nowych rejestracji do 141 462 sztuk. Popyt skurczył się we wszystkich segmentach, jednakże spadek sprzedaży nowych vanów miał największy wpływ, gdyż ten segment stanowi ponad 80% całych rejestracji aut użytkowych. Z wyjątkiem Francji (+5,7%), wszystkie główne rynki Europy zarejestrowały spadki w ostatnim miesiącu: Hiszpanii (-29,3%), Niemczech (-17,1%) i we Włoszech (-6,7%)” – czytamy w raporcie.

Źródło: ISBnews