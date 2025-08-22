W Polsce zarejestrowano 3 813 nowych osobowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w lipcu br. (wzrost o 232% r/r), wynika z PEVO Index, przygotowywanego wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), IBRM Samar oraz Otomoto. Udział BEV na rynku nowych samochodów osobowych w lipcu br. wyniósł rekordowe 7,6%.

„Na koniec lipca 2025 r. flota osobowych, dostawczych i ciężarowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w Polsce liczyła 102 915 szt. Park osobowych BEV składał się z 93 761 szt. (+51% r/r), a liczba rejestracji nowych pojazdów tego typu wyniosła 3 813 szt. (wzrosła o 232% rok do roku). Na koniec lipca 2025 r. flota całkowicie elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych zwiększyła się do 9 371 szt. (+35% r/r). Park osobowych, wodorowych FCEV liczył 494 szt. (+108% r/r)” – czytamy w komunikacie.

Najpopularniejszymi, nowymi osobowymi modelami BEV w lipcu 2025 r. były Citroen C3 (378 zarejestrowanych szt.), BMW X2 (277 szt.) oraz BYD Dolphin Surf (203 szt.). Na podium wśród marek znalazły się BMW, Citroen oraz BYD. Udział BEV na rynku nowych samochodów osobowych w lipcu 2025 r. wyniósł 7,6%, tyle samo co w czerwcu, wskazano w informacji.

„PEVO Index” obejmuje również dane na temat oferty na rynku wtórnym elektromobilności w Polsce.

„Pod koniec lipca 2025 r. liczba ogłoszeń używanych BEV na portalu Otomoto wynosiła 4 375. To spadek o 4% r/r. Udział ogłoszeń samochodów całkowicie elektrycznych w łącznej liczbie ogłoszeń pojazdów używanych to 1,1%. Takie oferty odpowiadały za 1,1% wszystkich odsłon ogłoszeń na portalu Otomoto” – czytamy dalej.

Najpopularniejszymi pod względem podaży modelami BEV na wtórnym rynku e-mobility w Polsce były Nissan Leaf (250 ogłoszeń w lipcu 2025 r. ze średnią ceną 54 530 zł), Tesla Model 3 (249 ogłoszeń ze średnią ceną 112 310 zł) oraz BMW i3 (172 ogłoszenia ze średnią ceną 67 566 zł).

Polish EV Outlook to coroczna analiza rynku zeroemisyjnego transportu w Polsce, przygotowywana przez PSPA od 5 lat. Dzięki współpracy PSPA, IBRM Samar oraz Otomoto powstał PEVO Index – cykliczna, udostępniana co miesiąc wersja Polish EV Outlook, zawierająca aktualizowane na bieżąco, kluczowe dane uwzględnione w pełnej wersji raportu.

