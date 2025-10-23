W Polsce zarejestrowano 4453 nowe osobowe samochody całkowicie elektryczne (BEV) we wrześniu br. (wzrost o 196% r/r), wynika z PEVO Index, przygotowywanego wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), IBRM Samar oraz Otomoto. Udział BEV na rynku nowych samochodów osobowych we wrześniu br. wyniósł rekordowe 8,9%.

„Na koniec września 2025 r. flota osobowych, dostawczych i ciężarowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w Polsce liczyła 112 286 szt. Park osobowych BEV składał się z 102 411 szt. (+54% r/r), a liczba rejestracji nowych pojazdów tego typu wyniosła 4453 szt. (wzrosła o 196% rok do roku). Na koniec września 2025 r. flota całkowicie elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych zwiększyła się do 9 875 szt. (+35% r/r). Park osobowych wodorowych FCEV liczył 513 szt. (+109% r/r)” – czytamy w komunikacie.

Najpopularniejszymi nowymi osobowymi modelami BEV we wrześniu 2025 r. były Tesla Model Y (537 zarejestrowanych szt.), BYD Dolphin Surf (377 szt.) oraz Tesla Model 3 (314 szt.). Na podium wśród marek znalazły się Tesla, BYD oraz Leapmotor. Udział BEV na rynku nowych samochodów osobowych we wrześniu 2025 r. wyniósł 8,9%, co stanowi kolejny z rzędu rekord na polskim rynku elektromobilności, wskazano w informacji.

„PEVO Index” obejmuje również dane na temat oferty na rynku wtórnym elektromobilności w Polsce.

„Pod koniec września 2025 r. liczba ogłoszeń używanych BEV na portalu Otomoto wynosiła 4284. To spadek o 7% r/r. Udział ogłoszeń samochodów całkowicie elektrycznych w łącznej liczbie ogłoszeń pojazdów używanych utrzymuje się na poziomie 1%. Takie oferty odpowiadały za 1,2% wszystkich odsłon ogłoszeń na portalu Otomoto” – czytamy dalej.

Najpopularniejszymi pod względem podaży modelami BEV na wtórnym rynku e-mobility w Polsce były Tesla Model 3 (241 ogłoszeń ze średnią ceną 111 191 zł), Nissan Leaf (215 ogłoszeń ze średnią ceną 55 927 zł) oraz Tesla Model S (153 ogłoszenia ze średnią ceną 138 762 zł).

Polish EV Outlook to coroczna analiza rynku zeroemisyjnego transportu w Polsce, przygotowywana przez PSPA od 5 lat. Dzięki współpracy PSPA, IBRM Samar oraz Otomoto powstał PEVO Index – cykliczna, udostępniana co miesiąc wersja Polish EV Outlook, zawierająca aktualizowane na bieżąco, kluczowe dane uwzględnione w pełnej wersji raportu.

Źródło: ISBnews