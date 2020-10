Liczba terminali płatniczych w Programie Polska Bezgotówkowa wynosi obecnie 335 tys., poinformował prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa Mieczysław Groszek. Odsetek przedsiębiorców, którzy rezygnują z terminala po wyjściu z Programu wynosi ok. 10%.

„Fundacja Polska Bezgotówkowa wczoraj zakończyła dzień z liczbą 335 tys. zainstalowanych terminali. To ważna liczba, bo w lipcu został ogłoszony 1 mln terminali płatniczych funkcjonujących w gospodarce. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że ten cały przyrost, który występuje na rynku jest w 99,5-proc. wynikiem aktywności programu Polska Bezgotówkowa i dziś 1/3 terminali funkcjonujących w gospodarce, to są terminale zainstalowane w ramach Programu Polska Bezgotówkowa” – powiedział Groszek podczas wideokonferencji.

Dodał, że terminale pojawiły się u 242 tys. podmiotów, głównie małych, dla których terminal był często pierwszym elementem cyfryzacji ich biznesu. Jak zaznaczył, niektórzy uczestnicy mają po kilka terminali.

„Jest też ok. 7 tys. terminali zainstalowanych w sektorze publicznym. Tu oczekujemy większego postępu, oczekujemy, że będzie nas tu wspierało Ministerstwo Finansów w tym zakresie działań praktycznych” – zaznaczył.

Pod koniec lipca Ministerstwo Finansów poinformowało, że w Polsce działa 1 mln terminali płatniczych i wszystkie obsługują płatności zbliżeniowe, zaś z Programu Polska Bezgotówkowa pochodzi 1/3 terminali, za pośrednictwem których zrealizowano ponad 300 mln transakcji za łączną kwotę blisko 16 mld zł.

„Jeżeli patrzymy na liczbę firm, które zainstalowały terminale i liczbę funkcjonujących kas fiskalnych, to ja bym szacował dzisiaj, że jest to 0,5 mln do 600 tys.” – powiedział Groszek, zapytany o szacunkowy wzrost liczby terminali w kolejnych latach.

„Oczywiście, gospodarka jest dynamiczna, mogą być zmiany strukturalne w obie strony, natomiast dzisiejsza pojemność rynku to jest ok. 600 tys. Pewnie nie uda się osiągnąć 100% pokrycia” – dodał.

Jak poinformował, ok. 10% firm, które w ramach programu korzystały z terminala za darmo rezygnuje z ich posiadania po wyjściu z Programu Polska Bezgotówkowa.

„To jest bardzo dobra statystyka, która pokazuje, że to założenie rocznego korzystania z terminala za darmo to jest ujawnianie potrzeby, która często jest niezaspokojona. To jest tylko 10%, przy czym nie jest to zjawisko specyficzne wyłącznie dla Fundacji, bo agenci w swoich statystykach pokazują, że wychodzenie z ich umów też jest na poziomie ok. 10%. Jedna z przyczyn jest taka, że niektórzy biorą więcej terminali, bo u nas można wziąć 3 i z części rezygnują, a druga rzecz – to walka konkurencyjna – agent agentowi ‚podkupuje klienta'” – wyjaśnił Groszek.

Do Programu Polska Bezgotówkowa mogą zgłaszać się mikro-, małe i średnie podmioty, które chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych, a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały płatności bezgotówkowych. Uczestnictwo w Programie Polska Bezgotówkowa jest bezpłatne. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów do czasu osiągnięcia na poszczególnych terminalach obrotu 100 tys. zł w skali 12 miesięcy. Jeśli obrót przekroczy tę kwotę, przedsiębiorcy będą naliczane opłaty zgodne z umową z agentem rozliczeniowym. Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 3 terminale płatnicze we współpracy z jednym agentem rozliczeniowym. Od 1 maja 2020 zwiększono maksymalną liczbę terminali dla przedsiębiorców z sektora prywatnego międzymiastowego transportu do 20 sztuk.

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Polska Bezgotówkowa to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych – Związku Banków Polskich, Ministerstwa Rozwoju, agentów rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych Visa i Mastercard.

Źródło: ISBnews