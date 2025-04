Liczba transakcji fuzji i przejęć przeprowadzonych w Polsce w I kw. br. wyniosła 78, tj. była o 17 niższa niż rok wcześniej, podano w raporcie Navigator Capital i Fordata. Pod względem sektorowym, największą aktywność na rynku M&A odnotowano w branżach Media/IT/Telecom (19% wszystkich celów transakcyjnych), FMCG (13%), usług finansowych (10%) oraz usług (10%).

„W pierwszym kwartale 2025 roku odnotowano w Polsce 78 transakcji fuzji i przejęć, co oznacza spadek o 18% względem analogicznego okresu roku 2024, kiedy zarejestrowano 95 transakcji. Choć rynek pozostaje relatywnie aktywny, widoczne są oznaki ostrożności wśród inwestorów. Wpływ na to maja m.in. oczekiwania na rozstrzygniecie konfliktu w Ukrainie, napięcia i niepewność co do sposobu realizacji polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Mimo to Polska, dzięki stabilnej gospodarce oraz strategicznemu położeniu, pozostaje atrakcyjnym kierunkiem dla transakcji kapitałowych, zarówno po stronie nabywców, jak i sprzedających” – powiedział M&A manager w Navigator Capital Artur Witan, cytowany w raporcie „M&A Index Poland”.

Podkreślił, że polskie firmy kontynuują strategię ekspansji zagranicznej, często wchodząc na rynki spoza Europy Środkowej. Przykładem jest Benefit Systems, który ogłosił przejęcie 100% udziałów w tureckiej sieci klubów fitness MAC Group za 380 mln euro. Była to największa transakcja I kwartału br.

Pod względem sektorowym, największą aktywność na rynku M&A odnotowano w branżach Media/IT/Telecom (19% wszystkich celów transakcyjnych), FMCG (13%), usług finansowych (10%) oraz usług (10%). Znaczącą rolę odegrały również firmy z sektorów ochrony zdrowia i biotechnologii (9%) oraz przemysłu (9%). Po stronie nabywców największy udział mieli inwestorzy z branż Media/IT/Telecom (10%), biotechnologii i ochrony zdrowia (10%), fundusze private equity i venture capital (9%) oraz FMCG (9%). Sprzedającymi najczęściej byli inwestorzy prywatni – odpowiadający za aż 83% wszystkich transakcji – oraz fundusze PE/VC (5%), wymieniono także.

„Podsumowując, w Polsce pierwsze trzy miesiące 2025 roku przyniosły umiarkowany optymizm. Eksperci wskazują na dobrą kondycję rynku oraz stabilizację wskaźników gospodarczych. Indeks PMI wykazuje umiarkowany wzrost, a analitycy przewidują dalszy spadek inflacji, co sprzyja poprawie nastrojów inwestorów. Choć nadzieje na znaczącą obniżkę stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski mogą nie zostać w pełni zrealizowane, rynek liczy na mniejsze, i wciąż istotne redukcje, które pozytywnie wpłyną na sytuację gospodarczą. Dodatkowo wyniki ankiety makroekonomicznej przeprowadonej przez NBP wskazują na stabilizację oraz sprzyjający klimat dla dalszego rozwoju rynku M&A w Polsce” – stwierdził key account manager w Fordata, ekspert ds. rynków finansowych Marcin Rajewicz.

Źródło: ISBnews