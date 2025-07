Liczba transakcji fuzji i przejęć przeprowadzonych w Polsce w II kw. br. wyniosła 87, co oznacza wzrost o 10% kw/kw i o 6% r/r, podano w raporcie Navigator Capital i Fordata. W ujęciu branżowym dominowały sektory Biotechnologia/Ochrona zdrowia (20%), Media/IT/Telecom (17%), Przemysł (17%). Obserwuje się stabilny wzrost aktywności transakcyjnej, który powinien się utrzymać w drugiej połowie roku.

„Największą transakcją było zawarcie przez Erste Group Bank umowy zakupu 49% udziałów w Santander Bank Polska i 50% w Santander TFI za 7 mld euro (ok. 30 mld zł). Oznacza to przejęcie kontroli nad trzecim co do wielkości bankiem w Polsce przez austriackie Erste Group. Santander BP obsługuje ponad 5,4 mln klientów, dysponuje portfelem kredytów o wartości ok. 37 mld euro i depozytów ok. 50 mld euro. Erste, austriacki bank uniwersalny notowany w Wiedniu, Pradze i Bukareszcie, obsługuje ponad 16 mln klientów w Europie Środkowo-Wschodniej. Transakcja ta wpisuje się w strategię ekspansji regionalnej i umacniania Erste w pozycji lidera bankowości detalicznej w naszym regionie” – czytamy w komunikacie towarzyszącym raportowi „M&A Index Poland”.

Pod względem sektorowym największą aktywność na rynku M&A odnotowano w branżach Biotechnologia/Ochrona zdrowia (20% wszystkich celów transakcyjnych), Media/IT/Telecom (17%), Przemysł (17%) oraz FMCG (9%). Znaczącą rolę odegrały również firmy z sektorów energetyki (7%) oraz usług finansowych (7%). Po stronie nabywców największy udział mieli inwestorzy z branż Media/IT/Telecom (15%), biotechnologii i ochrony zdrowia (15%), fundusze private equity i venture capital (14%) oraz FMCG (9%). Sprzedającymi najczęściej byli inwestorzy prywatni – odpowiadający za aż 83% wszystkich transakcji – oraz fundusze PE/VC (5%) a także usługi finansowe (5%), wskazano również.

„Lekki wzrost liczby transakcji może sygnalizować przyszłą aktywizację działalności transakcyjnej w Polsce i Europie, zwłaszcza w kontekście pozytywnych przesłanek, takich jak prognozowana obniżka stóp procentowych oraz oczekiwane uspokojenie sytuacji geopolitycznej. Dodatkowym paliwem dla rynku M&A mogą być rosnące nakłady na przemysł zbrojeniowy oraz projekty realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy” – powiedział manager w Navigator Capital Group Artur Wilk, cytowany w materiale.

Wśród istotnych transakcji warto wymienić przejęcie segmentu bankowości detalicznej Citi Handlowego przez VeloBank. Wartość transakcji dla akcjonariuszy Banku Handlowego Warszawa szacowana jest na maksymalnie 1,1 mld zł. W sektorze FMCG polska grupa Maspex oczekuje na zgodę rumuńskiego odpowiednika UOKiK w sprawie przejęcia mołdawskiej sieci winiarni Purcari Wineries. Z kolei Green Factory – polski producent i dystrybutor żywności – przejął trzy spółki należące do Eisberg Holding. Wśród innych istotnych transakcji znalazło się także przejęcie brytyjskiej firmy kurierskiej Yodel przez spółkę InPost UK.

„Perspektywy na drugie półrocze 2025 r. są ostrożnie pozytywne: spodziewamy się kontynuacji wysokiej aktywności w medycynie i technologiach, dalszego porządkowania rynku finansowego oraz możliwego odbicia w usługach, o ile otoczenie makroekonomiczne będzie się poprawiać. Inwestorzy pozostają selektywni, ale dysponują znacznymi zasobami i czekają na sprzyjający moment. Stąd w scenariuszu bazowym 2H2025 może przynieść przyspieszenie tempa fuzji i przejęć, zwłaszcza gdy opadnie kurz niepewności politycznej, co historycznie bywało sygnałem do wznowienia odważniejszych ruchów strategicznych na rynku M&A” – podsumował head of sales w Fordata Marcin Rajewicz.

Źródło: ISBnews