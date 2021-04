Visa odnotowała wzrost liczby transakcji w internecie w Polsce o ponad 20% r/r w grudniu 2020 r., podano w komunikacie.

„W Europie w grudniu 2020 r. w 15 krajach odnotowano min. 40-proc. wzrost liczby transakcji w internecie, w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. W Polsce wzrost ten wyniósł ponad 20%. […] W grudniu 2020 r. ponad 80% płatności dokonywanych kartami Visa w Europie odbyło się zbliżeniowo, a konsumenci coraz częściej decydują się na ten rodzaj transakcji. W przypadku Polski lockdown tylko przyspieszył pewne zmiany, które dokonywały się już wcześniej. Polska od dawna plasuje się w światowej czołówce pod względem płatności zbliżeniowych telefonem, zegarkiem czy kartą. Głównym powodem tego rodzaju płatności jest wygoda. To nie zaskakuje, bo dzięki mobilnym portfelom możemy płacić zbliżeniowo i nie musimy mieć przy sobie plastikowej karty” – czytamy w komunikacie.

„Ostatni rok zmienił wiele, także to, w jaki sposób robimy zakupy i za nie płacimy. Zmiany, które nastąpiły są ogromne i mają przemożny wpływ na drobnych przedsiębiorców, firmy, jak i na całą gospodarkę. Według danych transakcyjnych Visa, konsumenci coraz częściej wybierają transakcje zbliżeniowe, robią zakupy w internecie oraz płacą telefonem. Z związku z tym, że minął okrągły rok od wybuchu pandemii w Polsce, stworzyliśmy zestawienie danych pokazujących, jak bardzo zmienił się rynek płatniczy przez ostatnie 12 miesięcy. Dla wielu konsumentów na świecie możliwość dokonywania cyfrowych płatności stała się koniecznością. 65% konsumentów na świecie planuje korzystać z nich tak często, a nawet częściej niż dotychczas” – podano także.

Podobnie sytuacja wygląda u sprzedawców. Zgodnie z wynikami badania Visa Back to Business Study 2021, odsetek handlowców sprzedających produkty w internecie wzrósł od czerwca 2020 r. z 27% do 43%. Dla wielu małych firm płatności cyfrowe okazały się kołem ratunkowym. 74% małych i średnich przedsiębiorców spodziewa się, że konsumenci będą preferować ten rodzaj transakcji nawet po zakończeniu pandemii. Dane te pozwalają z pewnością stwierdzić, że przyszłość handlu będzie cyfrowa. Dlatego w najbliższych miesiącach obecność małych firm na platformach sprzedaży internetowej będzie kluczowa, gdyż stanie się dla nich cyfrowym oknem na świat, wskazuje Visa.

„Małe firmy, które przyjmowały tylko płatności gotówką i nie posiadały terminala, bądź nie prowadziły jednocześnie działalności w internecie, są szczególnie narażone na skutki pandemii. Obecnie, mniej niż połowa małych przedsiębiorców na świecie jest w stanie przyjmować płatności internetowe. 86% małych i średnich przedsiębiorstw ma obawy o stan swojej działalności w najbliższym miesiącu. Dlatego Visa latem 2020 r. stworzyła inicjatywę Where We Shop Matters, która ma na celu wspomóc właścicieli małych firm w cyfryzacji ich biznesów i dalszym odpowiadaniu na potrzeby lokalnych społeczności, których są częścią. Dotychczas z udzielonej w jego ramach pomocy skorzystały ponad 2 miliony firm w całej Europie. Docelowo program ma wesprzeć 50 mln MSP na całym świecie, w tym 8 mln w Europie.

„Małe firmy mówią otwarcie, że potrzebują narzędzi, które pozwolą im wyjść z kryzysu. W Polsce, Czechach i na Słowacji, Visa współpracuje z rządami nad realizacją programów mającymi na celu zmniejszenie wykluczenia finansowego poprzez przyspieszenie rozwoju infrastruktury płatniczej. W Polsce, w ramach działań Fundacji Polska Bezgotówkowa, małe firmy przez okres 12 miesięcy mogą bezpłatnie korzystać z terminali obsługujących płatności zbliżeniowe. Dzięki tej inicjatywie zainstalowano ponad 372 000 terminali w całym kraju, co oznacza, że prawie co trzeci terminal w Polsce funkcjonuje dzięki wsparciu z Programu Polska Bezgotówkowa” – powiedziała SVP, Merchant Sales and Acquiring Europe w Visa Hemlata Narasimhan.

