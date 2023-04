Liczba użytkowników PeoPay wzrosła o 13% r/r do 2,9 mln na koniec I kwartału 2023 r., poinformował wiceprezes Banku Pekao Błażej Szczecki. PeoPay został uznany za jedną z 15 najlepszych aplikacji bankowych na świecie, wg badania Digital Banking Maturity, przeprowadzonego przez Deloitte.

„W ciągu roku do końca pierwszego kwartału ta liczba [użytkowników PeoPay] wzrosła z 2,5 mln do 2,9 mln klientów. Traktujemy to jako wyraz uznania dla naszych starań i to, że klienci doceniają rozwój aplikacji. To co nas równie cieszy to fakt, że nasza aplikacja PeoPay jest doceniana przez ekspertów zewnętrznych. Jest mi niezmiernie miło, że mogę przekazać informację, iż PeoPay został uznany za jedną z 15 najlepszych aplikacji bankowych na świecie, wg badania Digital Banking Maturity, przeprowadzonego przez Deloitte” – powiedział Szczecki podczas konferencji prasowej.

Jak poinformował wiceprezes, Deloitte przeprowadził analizę ponad 300 aplikacji bankowych w ponad 40 krajach.

„Było realizowane spojrzenie nie tylko na funkcjonalności, ale co równie ważne, jak wyglądają te ścieżki i doświadczenia z punktu widzenia klientów. To jest dla nas ważne, staramy się z jednej strony poszerzyć zakres funkcjonalny aplikacji PeoPay, z drugiej staramy się zachować pewną prostotę, intuicyjność i łatwość korzystania” – dodał.

Zapowiedział również rozpoczęcie migracji PeoPay do chmury publicznej i wprowadzenie nowych funkcjonalności takich jak zrzutki i skarbonki.

Wskaźnik digitalizacji banku wzrósł do 70% na koniec I kw. 2023 r., podano w prezentacji.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 281,14 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews