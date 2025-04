Liczbę aut dostawczych zamierza zwiększyć 39% firm, wynika z Barometru Flotowego 2024 przeprowadzonego przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP). Każdego roku rejestrowanych jest średnio 60 tysięcy kolejnych. Ponad połowa z nich pochodzi z rynku wtórnego, na którym dominują pojazdy po wynajmie długoterminowym czy poleasingowe.

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów, od początku roku 2025 zarejestrowano w Polsce łącznie 16 289 aut dostawczych (dane na koniec marca). Powodem nieprzerwanej hossy jest m.in. trwający od lat szybki wzrost rynku e-commerce (ok. 10% rocznie), ale też innych branż korzystających na co dzień z aut dostawczych, podano.

„Duże zainteresowanie używanymi autami użytkowymi potwierdzają dane nie tylko z Polski, ale i Europy. Aby zrozumieć specyfikę tego rynku, warto przyjrzeć się danym dot. wieku tych samochodów. I tak: 13% z nich to auta (zazwyczaj kupione w salonie lub częściej leasingowane) mające mniej niż 4 lata. Dalsze 20% jest w wieku 5-10 lat, zaś 43% ma 11-20 lat. Dane te pokazują, że samochody dostawcze mają długą żywotność i mogą 'zarabiać na siebie’ nawet przez kilkanaście lat. Co ciekawe, choć podobnie jak w przypadku aut osobowych odstajemy nieco na niekorzyść od średniej europejskiej, to przeciętny wiek dostawczaka w Polsce jest zaledwie o 2 lata większy niż w UE i wynosi 13,6 lat” – czytamy w komunikacie.

„Mając przed sobą wieloletnią perspektywę użytkowania auta dostawczego i decydując się na zakup na rynku wtórnym, warto kupić go z dobrego źródła. Takie auto będzie miało wiarygodną historię przebiegu, napraw serwisowych oraz pewność, że nie pochodzi z nielegalnego źródła” – powiedział ekspert PZWLP Wojciech Jania, cytowany w materiale.

To właśnie dlatego wśród samochodów dostawczych na rynku wtórnym dominują oferty krajowe, a wśród nich najczęściej można spotkać samochody po wynajmie długoterminowym czy poleasingowe użytkowane wcześniej przez firmy, podkreślono.

„Warto dodać, że wśród polskich firm i przedsiębiorców widać duży wzrost zainteresowania elektrycznymi pojazdami dostawczymi. Stanowią one coraz większą cześć wynajmowanej przez firmy zrzeszone PZWLP floty. Oznacza to, że w najbliższym czasie coraz więcej tych aut pojawiać się będzie również na rynku wtórnym” – wskazał ekspert PZWLP Mikołaj Bąk.

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) to organizacja skupiająca 18 firm, specjalizujących się w wynajmie i leasingu aut na polskim rynku flotowym. Członkowie PZWLP tworzą czołówkę głównych graczy w branży. Organizacja reprezentuje ok. 85% rynku pojazdów obsługiwanych w ramach wynajmu długoterminowego, a należą do niej największe polskie i międzynarodowe firmy Rent a Car.

Źródło: ISBnews