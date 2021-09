Polski Fundusz Rozwoju (PFR) liczy na szybkie porozumienie Taurona Polskiej Energii z Rafako w sprawie usunięcia usterek i zakończenia inwestycji w Elektrowni Jaworzno III, poinformował ISBnews prezes PFR Paweł Borys.

„Chcielibyśmy, aby jak najszybciej doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy Tauronem a Rafako. Oceniam, że takie porozumienie jest możliwe. Jesteśmy gotowi wspierać tę inwestycję, ale to wspomniane przeze mnie spółki muszą wypracować kompromis” – powiedział Borys ISBnews w kuluarach Forum w Karpaczu.

„Blok w Jaworznie jest niezwykle istotny ze względu na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Poza tym logika biznesowa nakazuje dokończenie tej inwestycji. My, jako PFR, jesteśmy gotowi wspierać tej projekt” – dodał.

Rafako i jego spółka zależna E003B7 wezwały dziś Nowe Jaworzno Grupa Tauron do niezwłocznego wyjaśnienia, w terminie do 15 września 2021 roku, przyczyn zdarzeń, które skutkowały uszkodzeniami elementów bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w dniach 7 stycznia 2021 roku i 11 czerwca 2021 roku. Wykonawca zamierza wstrzymać wszelkie prowadzone i planowane prace na bloku do czasu uzyskania informacji o braku zagrożenia dla pracowników.

Rafako podało też dziś, że doradca w procesie pozyskania inwestora ocenia, iż szanse powodzenia procesu inwestorskiego Rafako są niewielkie i rekomenduje rozpoczęcie działań alternatywnych. W związku z tym zarząd Rafako rozpoczął takie analizy. Prezes Radosław Domagalski-Łabędzki powiedział, że alternatywnym scenariuszem dla Rafako jest obecnie wejście państwa do procesu inwestorskiego w spółce.

