W zakresie wspierania kobiet w rozwoju kariery w nowych technologiach jest jeszcze wiele do zrobienia. Wydarzenia jak Perspektywy Women in Tech Summit mają na celu przełamywać schematy i śmiało wprowadzać kobiety do tego mocno zmaskulinizowanego świata.

Nasze dziewczyny w Polsce nie wierzą w siebie. Każdy nasz program jest o tym, żeby pokazywać im, że są naprawdę mądre. I rzeczywiście przychodzą do naszych programów mentoringowych bardzo nieśmiałe, bardzo mądre i po 6 miesiącach takiego programu mentoringowego okazuje się, że dziewczyna nagle robi niesamowite rzeczy mówi Joanna Lisiecka, COO & Program Director, Perspektywy Women in Tech

