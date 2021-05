Lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło łącznie 253 tys. osób w kwietniu 2021 r., co oznacza wzrost o ok. 7% m/m i spadek o 83% r/r, podał port.

Od początku roku z warszawskiego portu skorzystało w sumie 860 tys. pasażerów, tj. o 72% mniej niż w pierwszych czterech miesiącach 2020 r. i o 83% mniej w odniesieniu do tego samego okresu 2019 r.

W przewozach pasażerskich wzrósł udział przewoźników tradycyjnych. Od początku 2021 r. z ich oferty skorzystało prawie 89% podróżujących (84% w 2020). 11% klientów Lotniska Chopina (16% w 2020) wybrało przewoźników niskokosztowych. Najpopularniejszym przewoźnikiem na warszawskim lotnisku jest PLL LOT, który realizuje ponad połowę operacji lotniczych. Na drugim miejscu jest Wizzair (11%) i Enter Air (8%), podano.

„Wyniki kwietnia napawają nas optymizmem – widać, że ruch pasażerski się odbudowuje, zwłaszcza w sektorze czarterowym. Na warszawskie lotnisko wracają kolejni przewoźnicy – w kwietniu połączenie do Antalyi uruchomił Corendon, w maju z lotami do Heraklionu i Salonik wraca Aegean. Już wkrótce spodziewamy się kolejnych powrotów po pandemicznej przerwie – Air Baltic, Brussels Airlines, British Airways czy UIA. Dodatkowo Qatar Airways i Emirates zwiększają częstotliwość lotów do Warszawy. Wpływ na wzrost ruchu ma rosnąca liczba osób zaszczepionych – liczymy na to, że wspólny europejski certyfikat covidowy wpłynie na dalsze znoszenie przeszkód w podróżowaniu” – powiedział rzecznik prasowy Lotniska Chopina Piotr Rudzki, cytowany w komunikacie.

W 2021 r. wśród pasażerów warszawskiego portu wzrosło zainteresowanie kierunkami spoza strefy Schengen. Od stycznia do kwietnia te trasy wybrało 48,6% osób, o ponad 5 pkt proc. więcej niż rok wcześniej, podkreślono.

„W kwietniu br. w ruchu tradycyjnym największą frekwencją cieszyły się loty do Frankfurtu, Mińska, Dubaju, Kijowa i Amsterdamu. W kierunkach czarterowych nadal króluje Dominikana – turyści chętnie wybierali się z warszawskiego portu do Punta Cany i Puerto Platy. W pierwszej piątce znalazły się także Marsa Alam, Cancun i Zanzibar. Wszystkie kierunki czarterowe cieszą się większą popularnością niż przed rokiem. Lotnisko Chopina notuje też rosnący transport cargo. W stosunku do pierwszych 4 miesięcy 2020 r. wzrósł on o 5% – do ponad 28 tys. ton” – podsumowano.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. Lotniskiem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

Źródło: ISBnews