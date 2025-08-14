Lotnisko Chopina w Warszawie odprawiło 2,43 mln pasażerów w lipcu br., tj. o 12,5% więcej r/r, podał port lotniczy.

„Mimo kończącej się przepustowości, Lotnisko Chopina w Warszawie utrzymuje wysokie tempo wzrostu. W lipcu stołeczny port odprawił rekordową liczbę pasażerów – 2 434 095. Tym samym wzrost względem ubiegłego roku wyniósł 12,5%. Według danych ACI (Airports Council International), organizacji zrzeszającej porty lotnicze na całym świecie, Lotnisko Chopina jest w pierwszej piątce najszybciej rozwijających się dużych portów w Europie” – czytamy w komunikacie.

„Łącznie od początku roku z naszego portu skorzystało 13 453 955 osób, czyli dokładnie o 13% więcej niż w ciągu pierwszych 7 miesięcy 2024 roku. Współczynnik wypełnienia samolotów, tzw. load factor w lipcu bieżącego roku był na najwyższym poziomie i wyniósł 86,4%. Cieszy nas fakt, że pasażerowie tak chętnie wybierają Warszawę w swojej podróży lotniczej” – powiedział prezes Polskich Portów Lotniczych Łukasz Chaberski, cytowany w komunikacie.

Utrzymuje się tendencja rozwoju przewoźników niskokosztowych – ich udział w przewozach wzrósł o 1 punkt procentowy rok do roku, kosztem przewoźników tradycyjnych i wyniósł 26%. Udział czarterów pozostaje niezmiennie na poziomie 14%. Z kolei, odsetek pasażerów transferowych to 23% wszystkich podróżnych. Liczba wszystkich operacji lotniczych w minionym miesiącu wyniosła 19 017, wymieniono w materiale.

„Zgodnie z najnowszymi danymi prezentowanymi przez ACI Europe, polskie lotniska osiągnęły prawie 3,5-krotny wzrost liczby odprawionych pasażerów względem portów znajdujących się w obszarze EU+. Polska z wynikiem +14,9% jest jednym z liderów rozwoju w naszym regionie. Cieszy nas to niezmiernie, ponieważ pokazuje rosnące znaczenie naszego kraju oraz Grupy Kapitałowej PPL, która posiada udziały 19 polskich lotnisk i firm z branży lotniczej” – skomentował wiceprezes PPL ds. Strategii i Marketingu Adam Sanocki.

W ciągu pierwszych 7 miesięcy 2025 pasażerowie zdecydowanie częściej wybierali rejsy międzynarodowe (12 510 171) niż krajowe (943 784). Nieco mniejsza dysproporcja była w przypadku podróży w ramach strefy Schengen (8.869.614) i poza Schengen (4 584 341). W ruchu rozkładowym pasażerowie najchętniej wybierali Hiszpanię, Włochy i Niemcy, choć w przypadku najczęściej wybieranych miast lista układa się zupełnie inaczej. Niezmiennie króluje tu Londyn, Paryż i Amsterdam. W przypadku czarterów listę otwiera Egipt, następnie Turcja i Grecja, a z miast – Antalya, Marsa Alam i Hurghada, podano także w informacji.

Lotnisko Chopina w Warszawie miało 21,3 mln pasażerów w 2024 r.

Źródło: ISBnews