Po ośmiu tygodniach od uruchomienia Lotnisko Warszawa-Radom odprawiło 18 661 pasażerów, podały Polskie Porty Lotnicze (PPL). Aktualnie lotnisko obsługuje 30 pasażerskich operacji lotniczych w ciągu tygodnia.

„W niedzielę, 25 czerwca, spodziewamy się odprawić dwudziestotysięcznego pasażera – prawdopodobnie będzie to lot do Rzymu, realizowany przez PLL LOT. Wskazuje to na wysoką dynamikę wzrostu liczby podróżnych – pierwsze 10 000 osiągnięte zostało w 5 tygodni, a kolejne 10 000 w ciągu 3 tygodni. W niecałe dwa miesiące obsłużyliśmy prawie dwukrotnie (192%) więcej pasażerów od rekordu rocznego ustanowionego w 2016, czyli ostatnim roku funkcjonowania starego portu” – powiedziała rzecznik PPL Anna Dermont, cytowana w komunikacie.

Lotnisko Warszawa-Radom oferuje dziś 5 połączeń regularnych – do Paryża, Prewezy, Rzymu, Tirany i Warny. Rejsy są realizowane przez PLL LOT. Ponadto port odprawia również rejsy czarterowe – do Antalyi i Tirany. Te loty wykonywane są przez Enter Air i PLL LOT na zlecenie biur podróży: Itaki, Nekery, TUI, Coral Travel, Greckich Podróży oraz Rego-Bis.

„Dynamiczny rozwój przekłada się na zainteresowanie ze strony linii lotniczych i biur podróży. Partnerzy PPL znają wypełnienia samolotów startujących z Lotniska Warszawa-Radom, dlatego jesteśmy pewni, że z każdym rokiem siatka połączeń regularnych i czarterowych będzie rosnąć, a w raz z nimi liczba pasażerów” – dodała Dermont.

PLL LOT ogłosiły, że w sezonie zimowym – od października do marca – będą dalej realizować regularne rejsy na trasach do stolic Francji i Włoch. Zgodnie z zapowiedziami przewoźnika, oba kierunki będą wykonywane 3 razy w tygodniu, wskazano także.

Źródło: ISBnews