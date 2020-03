Grupa Lotos, Lotos Paliwa i Remontowa LNG Systems podpisały umowę dotyczącą budowy pilotażowej stacji dokującej LNG, która powstanie na stacji paliw Lotos w Gdańsku-Osowej, zlokalizowanej przy trójmiejskiej obwodnicy (w kierunku Gdyni), podała spółka. Planowany termin oddania do użytku stacji to połowa 2021 roku.

„Grupa Lotos niezmiennie stawia na rozwój poprzez innowacje. Chcemy podkreślić to zwłaszcza w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii. Bez zakłóceń produkujemy i dostarczamy na rynek nasze produkty, wspieramy polskie służby w walce z koronawirusem, ale równolegle też cały czas pracujemy nad kolejnymi projektami. Inwestycja realizowana z Remontową LNG Systems umożliwi uzupełnienie oferty Lotos Paliwa o LNG i CNG, nowoczesne paliwa alternatywne, bardziej ekonomiczne i niskoemisyjne, przeznaczone przede wszystkim dla ciężkiego transportu samochodowego. Tego typu inicjatywy to dla nas ważny kierunek, który zamierzamy aktywnie rozwijać” – powiedział prezes Paweł Jan Majewski, cytowany w komunikacie.

Podstawową funkcjonalnością stacji będzie możliwość tankowania pojazdów LNG oraz CNG. Zastosowana w niej skraplarka kriogeniczna pozwoli na skroplenie odparowanego gazu i ponowne wtłoczenie go do zbiornika, co z kolei przełoży się na zerową emisję metanu do atmosfery podczas pracy stacji. Co więcej, automatyczne sterowanie i monitoring umożliwi obsługę stacji dokującej przez jedną osobę oraz zdalne jej serwisowanie, podano także.

„Unikalną funkcją stacji będzie długoterminowe utrzymywanie bezpiecznych parametrów technicznych LNG zmagazynowanego w intermodalnych, kriogenicznych zbiornikach kontenerowych. Umożliwi to np. dalszą dystrybucję LNG do klientów końcowych, przy wykorzystaniu wszystkich możliwych środków transportu” – czytamy także.

„Poprzez ten projekt wdrożymy co najmniej kilka bardzo wymagających technologii, poszerzymy gamę oferowanych przez nas rozwiązań dla LNG oraz wchodzimy na rynek lądowy z technologiami stosowanymi przez nas wcześniej w przemyśle morskim” – powiedział prezes Remontowa LNG Systems z grupy Remontowa Holding Piotr Dowżenko, cytowany w komunikacie.

Obecnie realizowane są już pierwsze prace montażowe, trwają szkolenia m.in. z nakładania izolacji kriogenicznej MLI (Multi Layer Insulation) stosowanej, co ciekawe, także w przemyśle kosmicznym. Dobiega również końca kompletowanie niezbędnych, często trudno dostępnych komponentów. Podpisanie umowy, zakończenie prac projektowych oraz zakończenie dostaw oznacza przejście do fazy uzgodnień formalnych, budowy i uruchomienia. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF), a obejmuje zaprojektowanie, budowę oraz przeprowadzenie badań pilotażowej stacji dokującej LNG, podano także.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews