Grupa LPP planuje otwarcie pierwszego salonu marki Sinsay w Uzbekistanie na początku sierpnia, a do końca roku sieć sprzedaży ma obejmować ponad 20 salonów, podała spółka. Dodatkowo LPP planuje do istniejącej sieci 24 salonów w Kazachstanie dołączyć w tym roku ok. 60 nowych lokalizacji. W III kw. br. Sinsay zadebiutuje też w Azerbejdżanie i Gruzji, a na początku 2026 r. – w Mołdawii.

Ekspansja LPP w regionie centralnej Azji wpisuje się w założenia największego jak dotąd planu rozwojowego Grupy. Spółka stawia w nim na wzmocnienie Sinsay, które w 2027 roku ma odpowiadać za 75% przychodów Grupy, a w ciągu najbliższych 3 lat planowane jest czterokrotne zwiększenie stacjonarnej sieci sprzedaży tej marki, podano także.

„Wybór kolejnego kierunku rozwoju jest przemyślaną kontynuacją strategii LPP. Historia naszej ekspansji to bowiem konsekwentne umacnianie pozycji w nowych regionach, zawsze z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i oczekiwań klientów. Decyzja o wyborze Azji Centralnej wynika z pogłębionej analizy potencjału tego rynku i wpisuje się w nasze podejście do rozwoju – elastycznego, opartego na danych i uważnej obserwacji otoczenia. Priorytetem pozostaje dla nas stabilny, przemyślany i rentowny rozwój” – powiedział wiceprezes LPP ds. finansowych Marcin Bójko, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że realizacja planu rozpocznie się od otwarcia z początkiem sierpnia salonu w stolicy Uzbekistanu, Taszkencie. Następne sklepy pojawią się w Bucharze, Samarkandzie i Andijan, a do końca 2025 roku uruchomionych zostanie na tym rynku ponad 20 lokalizacji. Równocześnie LPP wznawia ekspansję w Kazachstanie. Dotychczasowa sieć 24 punktów sprzedaży jeszcze w tym roku zostanie wzmocniona około 60 nowymi sklepami.

Ograniczona ekspansja marek międzynarodowych, zwłaszcza poza stolicami państw, stanowi istotny czynnik kształtujący konkurencyjność Sinsay na rynkach lokalnych. Taka sytuacja stwarza korzystne warunki dla marki LPP, która poprzez rozwój sieci sprzedaży w mniejszych miejscowościach może zyskać przewagę, budując lojalność klientów oraz zwiększając rozpoznawalność poza głównymi rynkami, podkreślono.

„Sklepy naszych marek docierają do coraz dalszych zakątków i dzięki temu stajemy się jeszcze bardziej rozpoznawalni na globalnym rynku. Widzimy, że obrana przez nas strategia dynamicznego rozwoju marki Sinsay się sprawdza, dlatego konsekwentnie, ale też racjonalnie realizujemy przyjęte plany. Istotna dla nas jest bowiem nie tylko liczba nowo otwartych sklepów, ale przede wszystkim rentowność lokalizacji, potencjał rynku i siła nabywcza w regionie gwarantująca oczekiwane wyniki. Idealnym przykładem i potwierdzeniem dobrze wdrożonej strategii jest dobre przyjęcie Sinsay na niedawno uruchomionych rynkach w Kosowie i Albanii. Tam nasze sklepy przynoszą wyniki powyżej oczekiwań i dlatego chcemy w tym roku otworzyć jeszcze ponad 20 salonów w obu krajach” – powiedział wiceprezes.

Prócz debiutu w Uzbekistanie i rozwoju sieci w Kazachstanie, Sinsay planuje otwarcia na kolejnych trzech rynkach. W III kw. 2025 roku marka pojawi się w Azerbejdżanie oraz stolicy Gruzji – Tbilisi, a w I kw. 2026 roku szykuje kolejny debiut na rynku europejskim: w Mołdawii, wskazano.

Spółka podkreśliła też, że potencjał demograficzny analizowanego regionu, liczącego ok. 50 mln mieszkańców (Uzbekistan oraz Kazachstan), stwarza solidne podstawy do rozwoju sieci sprzedaży Sinsay. Model działania marki opiera się na obecności jak najbliżej konsumenta, także w mniejszych miejscowościach. Przy takim założeniu, region ten daje realną możliwość znaczącego zwiększenia liczby lokalizacji i budowania silnej obecności rynkowej w długim horyzoncie czasowym. Kluczowym czynnikiem są też zmieniające się nawyki zakupowe mieszkańców – w Kazachstanie i Uzbekistanie już tylko ok. 45% konsumentów kupuje odzież na lokalnych bazarach, podczas gdy jeszcze w latach 2022-2023 odsetek ten wynosił 60%. Azja Centralna charakteryzuje się młodym społeczeństwem z dużą liczbą rodzin posiadających średnio 3-4 dzieci, a to generuje wysoki popyt na odzież dziecięcą i damską oraz akcesoria domowe, wskazano także.

„Sinsay chce być jak najbliżej klienta, dlatego zapewnia mu dopasowaną do jego potrzeb, kompleksową ofertę „Design&Value” – stylową, a jednocześnie praktyczną i za przystępną cenę. Na taką markę czeka właśnie konsument Azji Centralnej, który jest wrażliwy cenowo. I choć nadal niemal połowa społeczeństwa w regionie zaopatruje się na lokalnych bazarach, widzimy szansę, by zmienić przyzwyczajenia i zaproponować nową jakość oferując atrakcyjną alternatywę, czyli nowoczesne zakupy na wyciągnięcie ręki” – skomentował wiceprezes.

„Zauważamy, że wiele zagranicznych marek działa w regionie wyłącznie w stolicach i dużych miastach, często poprzez franczyzę. My chcemy pójść dalej i być tam, gdzie inni się jeszcze nie odważyli. Strategia Sinsay zakłada bowiem otwieranie sklepów nie tylko w centrach handlowych, ale również przy głównych ulicach i w dzielnicach mieszkalnych, czyli tam, gdzie klient faktycznie mieszka i robi codzienne zakupy. Unikalnym podejściem jest także współpraca z sieciami supermarketów i drogerii, w których planujemy otwierać sklepy, korzystając z efektu synergii i wspólnego ruchu konsumenckiego” – zakończył Bójko.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2024 (luty 2024 – styczeń 2025) spółka miała 20,2 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews