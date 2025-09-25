LPP jest spokojne o realizację celów sprzedaży i marży wyznaczonych na ten rok, a nawet widzi możliwość podniesienia guidance w grudniu, wynika ze słów wiceprezesa Marcina Bójki.

„Widzimy, że jeżeli chodzi o sprzedaż, jesteśmy może w dolnych granicach dynamiki, ale patrząc przez pryzmat II kwartału, na koniec dnia jesteśmy zadowoleni. A kiedy sobie spojrzymy, że sezonowo II półrocze jest mocniejsze – w II półroczu generujemy ok. 55% przychodów w skali roku – jesteśmy spokojni o realizację tego celu” – powiedział Bójko podczas konferencji prasowej.

„Co nas cieszy, to po I połowie roku, gdzie mieliśmy sporo wyzwań, czy to marża brutto, czy koszty, czy marża EBIT, czy zysk netto są już na górnych poziomach naszego guidance’u […]. Czeka nas mocny okres sprzedażowy dla całego retailu – black week, święta. Tak że tych okresów do generowania dobrej marży jest jeszcze kilka. Na dziś chyba jesteśmy spokojni o realizację celów w całym roku i kiedy będziemy się słyszeć w połowie grudnia, omawiając wyniki za III kwartał, to mam nadzieję, że przed Gwiazdką będziemy też mogli – jak poobserwujemy wyniki w III kwartale – też może zaskoczyć pozytywnie i wtedy też podnieść guidance” – dodał.

LPP podało dziś w raporcie półrocznym, że plany sprzedażowe Grupy na cały rok finansowy 2025 (rozpoczęty w lutym 2025) zakładają – bez zmian do założeń z czerwca br. – możliwość osiągnięcia przychodów w wysokości ok. 23-24 mld zł przy marży brutto na sprzedaży w przedziale 53-54%, podała spółka. Nadal planowane są wydatki inwestycyjne na poziomie 3,1 mld zł, z tego 1,9 mld zł na sklepy.

Na roczne plany grupy wpływ mają wyniki III kwartału, którego początek (do 21 września) pokazał pozytywny odbiór kolekcji, co przełożyło się na dodatnie LFL i 24-proc. wzrost sprzedaży online, dodało LPP.

W I poł. 2025 roku obrotowego (luty-lipiec 2025) spółka miała 801 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 720 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10 508 mln zł w porównaniu z 9311 mln zł rok wcześniej. Grupa w I półroczu 2025 osiągnęła marżę brutto na poziomie 54%, tj. o 1,7 pkt proc. wyższą r/r.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 1248 mln zł wobec 687 mln zł rok wcześniej.

Na koniec lipca sieć sprzedaży stacjonarnej liczy 3195 sklepy o łącznej powierzchni 2671 tys. m2 w 31 krajach. Online Grupa LPP jest obecna na 35 rynkach, podano także w raporcie.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2024 (luty 2024 – styczeń 2025) spółka miała 20,2 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews