LPP Logistics, w odpowiedzi na dynamiczny rozwój marek LPP na rynkach Europy Południowej, podjęło decyzję o uruchomieniu kolejnego magazynu do obsługi e-commerce w tym regionie, podało LPP. Obiekt w Rumunii o powierzchni 40 tys. m2 to drugie fulfillment center zarządzane przez LPP Logistics w tym kraju, które pozwoli na dodatkową obsługę nawet 400 tys. zamówień dziennie.

Strategiczna lokalizacja magazynu w bezpośrednim sąsiedztwie centrum dystrybucyjnego Grupy LPP ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia sprzedaży omichannelowej – przyspieszy realizację zamówień i zwiększy możliwości operacyjne w regionie, podkreślono.

„Budowana od kilku lat rozpoznawalność marek LPP w Europie Południowej procentuje w postaci pozytywnych wyników i optymistycznych prognoz sprzedażowych. Dla logistyki oznacza to konieczność optymalizacji procesów i dostosowania ich do rosnących wolumenów, tak aby na końcowym etapie klient mógł cieszyć się dostępnością produktu i szybką dostawą. Chcąc sprostać tym oczekiwaniom podjęliśmy decyzję o uruchomieniu drugiego magazynu dla e-commerce w Rumunii, który pozwoli nam zwiększyć nasze moce operacyjne i przyspieszyć realizację zamówień. To nasza trzecia inwestycja w tym kraju, jednym z najszybciej rozwijających się państw w regionie. Niewątpliwym atutem tej lokalizacji jest strategiczne położenie względem czarnomorskiego portu Konstanca, który pozwala nam dywersyfikować ścieżki transportu morskiego i odbierać zamówienia grupy bezpośrednio od dostawców z Azji” – powiedział prezes zarządu LPP Logistics Sebastian Sołtys, cytowany w komunikacie.

LPP zaplanowało na ten rok otwarcie kolejnych 200 sklepów w Europie Południowej. Nieodłącznym elementem realizowanej strategii omnichannelowej będzie również wzmocnienie e-commerce w oparciu o sprawną logistykę i trzecią inwestycję magazynową w Rumunii. W odpowiedzi na przyszłe wyzwania, w zaledwie pół roku po uruchomieniu w tym kraju pierwszego zagranicznego centrum dystrybucyjnego, LPP Logistics podjęło decyzję o dodatkowym wsparciu sprzedaży internetowej.

LPP Logistics wykorzysta nową lokalizację, aby usprawnić dostawy zamówień internetowych do klientów z Rumunii, Bułgarii, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Grecji i Węgrzech. Obiekt o powierzchni 40 tys. m2 z możliwością składowania do 4 mln sztuk produktów mieści się w CTPark Bucharest West pod Bukaresztem, w gminie Bolintin-Deal, w bezpośrednim sąsiedztwie centrum dystrybucyjnego, które stanowi dla niego źródło zaopatrzenia, wyjaśniono.

„Dzięki bliskości względem centrum dystrybucyjnego i ścisłej kooperacji obiektów w oparciu o wspólny stan magazynowy możemy optymalizować proces dostaw zamówień internetowych i przyspieszać czas reakcji na potrzeby klienta. Uruchomienie drugiego magazynu dla e-commerce w Rumunii pozwoli nam na obsługę nawet 400 tys. zamówień dziennie. Istotny wpływ na skrócenie czasu dostawy ma również zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji w procesie kompletacji zamówień, dzięki którym możemy odpowiednio kategoryzować produkty biorąc pod uwagę optymalny czas zamówienia i godziny odbiorów przez kurierów” – dodał dyrektor ds. logistyki e-commerce LPP Logistics Daniel Potoczniak.

Do końca 2025 r. LPP Logistics przewiduje łączne wydatki na rozwój sieci zaopatrzenia i dystrybucji na poziomie 450 mln zł, w tym zwiększenie powierzchni magazynowej do 700 tys. m2. Zrealizowana w ramach tych planów inwestycja w Rumunii razem z uruchomionym w lipcu br. nowym magazynem pod Bydgoszczą pozwoli grupie odzieżowej wykorzystać potencjał rozwoju e-commerce w kraju i za granicą.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2023 (luty 2023 – styczeń 2024) spółka miała 17,4 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews