LPP Logistics uruchomiło pod Bukaresztem wysoce zautomatyzowany magazyn e-commerce o powierzchni 65 tys. m2, podała spółka. Połączenie skali obiektu i floty blisko 1100 robotów pozwoli na obsługę przeszło 80 tys. zamówień dziennie, wzmacniając infrastrukturę logistyczną Grupy LPP w Europie Południowo-Wschodniej.

Centrum działa od końca października i będzie realizować zamówienia online m.in. do Rumunii, Bułgarii, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Grecji oraz Węgier, podano.

„Nowa inwestycja w Rumunii to kolejny ważny krok w budowaniu pozycji Grupy LPP w Europie Południowo-Wschodniej. To nowoczesna, najbardziej zautomatyzowana infrastruktura logistyczna w tym rejonie Europy. Zaawansowana robotyzacja i innowacyjne technologie umożliwiają efektywną kosztowo obsługę rynków regionu i znacznie szybsze dostawy do klientów oraz wzmacniają nasz potencjał operacyjny. Projekt wspiera długoterminową strategię rozwoju i pozwala skalować działalność w tempie odpowiadającym rosnącej dynamice sprzedaży online Grupy LPP” – powiedział prezes LPP Logistics Sebastian Sołtys, cytowany w komunikacie.

Nowy obiekt spółki LPP Logistics, opowiadającej za obsługę logistyczną marek Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, zwiększa moce operacyjne infrastruktury e-commerce w regionie oraz efektywność procesów kompletacji i wysyłki. Strategiczna lokalizacja w gminie Bolintin-Deal w pobliżu Bukaresztu skraca trasę przesyłek i umożliwia szybszą realizację zamówień na najważniejszych rynkach regionu, podkreślono.

Centrum uruchomiono ponad miesiąc przed pierwotnym terminem. Kompleksowa adaptacja obiektu, w tym realizacja instalacji oraz wdrożenie automatyki, zajęła niespełna 3,5 miesiąca, co potwierdza wysoką skuteczność działania i zdolność zespołów LPP Logistics do szybkiej mobilizacji. Ta zwinność okazała się szczególnie istotna w związku z niedawnym pożarem, który spowodował wyłączenie jednego z magazynów e-commerce. Przyspieszone otwarcie nowego obiektu umożliwiło płynny powrót realizacji operacji logistycznych do Bolintin-Deal, zaznaczono także.

Nowy magazyn umożliwia składowanie do 7,5 mln sztuk odzieży i akcesoriów. Wyposażono go w 630 tys. automatycznych miejsc wysokiego składowania, obsługiwanych przez 766 autonomicznych robotów, które odpowiadają za rozmieszczanie i przemieszczanie pojemników z towarem oraz przekazywanie ich operatorom do kompletacji produktów. Proces realizowany jest w modelu goods-to-person, dzięki czemu pracownicy nie muszą przemieszczać się po tradycyjnych ścieżkach pickingowych, charakterystycznych dla magazynów e-commerce. Tym samym zwiększa się efektywność operacji i poprawia ergonomia pracy, przekazano.

Nowe fulfillment center, zlokalizowane w CTPark Bucharest West w gminie Bolintin-Deal pod Bukaresztem, to dziewiąty obiekt w całym portfolio LPP Logistics. Planowane przez polską grupę odzieżową nakłady na logistykę w przyszłym roku mogą sięgnąć 1 mld zł, co podkreśla wagę inwestycji w rozwój całego łańcucha dostaw oraz zwiększanie efektywności operacji logistycznych. LPP Logistics jest operatorem logistycznym zarządzającym siecią zaopatrzenia i dystrybucji Grupy LPP obejmującą centra dystrybucyjne i magazyny typu Fulfillment Center o łącznej powierzchni ponad 600 tys. m2.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2024 (luty 2024 – styczeń 2025) spółka miała 20,2 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews