Plany sprzedażowe Grupy LPP na cały rok finansowy 2025 (rozpoczęty w lutym 2025) zakładają – bez zmian do założeń z czerwca br. – możliwość osiągnięcia przychodów w wysokości ok. 23-24 mld zł przy marży brutto na sprzedaży w przedziale 53-54%, podała spółka. Nadal planowane są wydatki inwestycyjne na poziomie 3,1 mld zł, z tego 1,9 mld zł na sklepy.

Na roczne plany grupy wpływ mają wyniki III kwartału, którego początek (do 21 września) pokazał pozytywny odbiór kolekcji, co przełożyło się na dodatnie LFL i 24-proc. wzrost sprzedaży online.

„Plany sprzedażowe Grupy na cały rok finansowy 2025 zakładają możliwość osiągnięcia przychodów w wysokości ok. 23-24 mld zł, przy wzroście r/r w segmencie tradycyjnej sprzedaży (dzięki wzrostom powierzchni i pozytywnym LFL) oraz wzroście w kanale internetowym. W roku 2025 spółka zakłada zwiększenie powierzchni o ok. 25-30%, skupiając się głównie na rozwoju sklepów marki Sinsay (ok. 1100). Grupa spodziewa się marży brutto na sprzedaży w przedziale 53-54%. Jednocześnie zakłada utrzymanie wskaźnika: koszty operacyjne do sprzedaży w zakresie ok. 41-42%. Planowane są wydatki inwestycyjne na poziomie 3,1 mld zł, z tego 1,9 mld zł na sklepy. Jednocześnie spółka chce zachować bezpieczny poziom zadłużenia” – czytamy w raporcie za I półrocze.

„Na roczne plany grupy wpływ mają wyniki III kwartału, którego początek, tj. okres od 1.08.2025 do 21.09.2025, pokazał pozytywny odbiór przez klientów i klientki kolekcji Jesień/Zima 2025, co przełożyło się na dodatnie LFL, 24-proc. wzrost sprzedaży online r/r i wzrost sprzedaży Grupy o 22% w walutach stałych r/r (wpływ walut stałych ok. -1,5 pkt proc.)” – dodano.

W I poł. 2025 roku obrotowego (luty – lipiec 2025) spółka miała 801 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 720 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10 508 mln zł w porównaniu z 9311 mln zł rok wcześniej. Grupa w I półroczu 2025 osiągnęła marżę brutto na poziomie 54%, tj. o 1,7 pkt proc. wyższą r/r.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 1248 mln zł wobec 687 mln zł rok wcześniej.

Na koniec lipca sieć sprzedaży stacjonarnej liczy 3195 sklepy o łącznej powierzchni 2671 tys. m2 w 31 krajach. Online Grupa LPP jest obecna na 35 rynkach, podano także w raporcie.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2024 (luty 2024 – styczeń 2025) spółka miała 20,2 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews