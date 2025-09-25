LPP pracuje nad kompleksowym refinansowaniem i chce ten proces zakończyć za około miesiąc, wynika ze słów wiceprezesa Marcina Bójki. Proces ma m.in. poprawić cashflow i ułatwić wypłaty dywidendy.

„Jesteśmy w procesie kompleksowego refinansowania. Przede wszystkim będziemy mieli stabilizację na realizację naszej strategii, czyli od 3 do 5 lat. No i na przełomie października/listopada jest przewidziane zakończenie” – powiedział Bójko podczas konferencji prasowej.

Wskazał, że spółka kompleksowo adresuje wszystkie swoje potrzeby: faktoring odwrócony, finansowanie bieżące, ale też wydatki inwestycyjne. Wiceprezes ocenił, że proces jest kompleksowy, prowadzony z wieloma bankami i przez to bardzo konkurencyjny.

„Dla nas najważniejsza jest stabilizacja, czyli z modelu obecnego, w którym funkcjonowaliśmy w takich umowach bilateralnych, przechodzimy na strukturę konsorcjalną i stabilną na wiele lat do przodu, powiedzmy do 5 lat” – dodał.

„Potrzeby spółki będą bardzo dobrze zabezpieczone, co finalnie też pomoże nam zrefinansować wydatki, poprawi się cashflow, no i wypłata dywidendy też będzie tym łatwiejsza” – zakończył.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2024 (luty 2024 – styczeń 2025) spółka miała 20,2 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews