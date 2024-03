Poprosiliśmy Sebastiana Heroda i Piotra Jankiewicza – Wiceprezesów Zarządu Lukardi S.A., czyli spółki informatycznej z rynku giełdowego NewConnect o komentarz podsumowujący operacyjnie i wynikowo 2023 rok, jak również przybliżenie bieżącej działalności oraz wyznaczenie celów na 2024 rok. Kluczowe wypowiedzi Zarządu zebraliśmy poniżej.

Komentarz podsumowujący 2023:

„Myślę, że 2023 rok był kontynuacją biznesową, gdyż prowadziliśmy projekty i zdobywaliśmy nowe, w dużej mierze, na rynkach gdzie jako Grupa Lukardi byliśmy już obecni. Zakończyliśmy ten okres wzrostem przychodów, osiągając skonsolidowany poziom 43 milionów, jak również dobry wynik EBIDTA, co należy ocenić pozytywnie” – rozpoczyna podsumowanie poprzedniego roku Piotr Jankiewicz, Wiceprezes Zarządu Lukardi S.A.

„To co należy podkreślić to stabilność przychodów oraz ich nowe źródła, zarówno w obszarze usług, jak również oprogramowania. W ubiegłym roku poczyniliśmy także pewne inwestycje w rozwój produktów i usług, którymi są systemy do marketingu oraz systemy do elektronicznego obiegu faktur, zgodnie z rozporządzeniem dedykowanym Krajowemu Systemowi e-Faktur. Na poziomie spółki SI-eCommerce, wspólnie z Lukardi, tworzymy i wdrażamy rozwiązania w obszarze SAP DRC, natomiast w zakresie e-commerce rozwijamy nowe technologie np. w oparciu o technologie Emarsys. Wszystko to jest dla nas bazą do wzrostu w 2024 roku, jak również w kolejnych latach” – dopowiada Sebastian Herod, Wiceprezes Zarządu Lukardi S.A. oraz Prezes Zarządu SI-eCommerce Sp. z o.o.

„W zeszłym roku podjęliśmy również decyzję o inkorporacji spółki Aniołowie Konsultingu w struktury Lukardi, co zostało zarejestrowane w styczniu tego roku. Jest to niewątpliwie wzmocnienie naszego brand’u jako całości i pozwoli nam prezentować kompleksowo wspólną ofertę na rynku IT. Inną transakcją kapitałową, którą przeprowadziliśmy jeszcze w 2023 roku było objęcie udziałów w spółce programistycznej Codigmatic, co daje nam większe możliwości dotyczące rozwoju oprogramowania, wykorzystania potencjału ich zespołu w naszych własnych projektach, jak również późniejszej sprzedaży tych projektów klientom końcowym. Są to kierunki spójne ze strategią Grupy Lukardi, co także wzmacnia nasz potencjał” – podsumowuje dalej część korporacyjną Piotr Jankiewicz.

„Jedną z ważnych inicjatyw w ramach Grupy Lukardi, która miała miejsce w zeszłym roku i jest wciąż kontynuowana, było opracowanie strategii. Celem jest, aby wszystkie spółki, tworzące Grupę Kapitałową Lukardi, działały razem i wykorzystywały potencjał synergii operacyjnej. W efekcie licznych spotkań zebraliśmy wnioski w postaci dokumentu, nazwane inicjatywami, które będziemy sukcesywnie realizować. Na pewno dużą uwagę będziemy przykładać do poprawy aspektu informacyjnego, zarówno wewnątrz każdej z firm, a warto pamiętać że Grupę Lukardi tworzy już ponad 100 pracowników i współpracowników, jak również na zewnątrz w stosunku do naszych klientów i partnerów” – uzupełnia.

„Strategią Grupy Lukardi jest digitalizacja i cyfryzacja naszych klientów, gdzie możemy wyodrębnić dwa główne segmenty – obieg dokumentów i systemy e-commerce. Pierwszy obszar jest domeną spółki Lukardi, przy możliwym wsparciu zespołu Codigmatic, który daje możliwość dostarczania nowych technologii, które wykraczają poza nasz dotychczasowy core business ‘u. Możemy w ten sposób dodatkowo wyskalować się, dostarczając naszym klientom kompleksowych i wartościowych rozwiązań. Drugi obszar dotyczy wdrażania systemów e-commerce’owych, market place’owych oraz raportowania i zarządzania, a to kompetencyjnie leży już po stronie spółki SI-eCommerce” – dodaje Sebastian Herod.

Komentarz wynikowy i operacyjny do IV kw. 2023:

„Wyniki czwartego kwartału 2023 roku były rzeczywiście rekordowe pod względem przychodów, nie tylko w zakresie wszystkich czterech kwartałów poprzedniego roku, ale również prawdopodobnie w całej naszej historii. Był to efekt, wspomnianej wcześniej, kontynuacji realizowanych projektów oraz pozyskiwania nowych – głównie na rynku klientów SAP’owych. W raportowanym okresie, oprócz nowego projektu w produkcie SAP Invoice Management, udało się także pozyskać nowych odbiorców na rozwiązanie SAP DRC w kontekście planowanego wprowadzenia KSeF. Jest to także kierunek przenoszenia klientów do rozwiązań chmurowych, gdyż SAP DRC jest oparty na technologii platformy BTP, umożliwiającej korzystanie z zasobów informatycznych w chmurze” – przybliża wyniki, ale także podkreśla stronę operacyjną ostatniego kwartału ubiegłego roku, Piotr Jankiewicz.

„W czwartym kwartale wdrożyliśmy także, w obszarze SAP ERP, nowy projekt dla jednego z klientów spółki w Rumunii. Jednocześnie nasi dotychczasowi klienci regularnie pytają o nowe projekty. Przykładem cross-sellingu na poziomie Grupy Lukardi jest choćby projekt w obszarze security dla dużej firmy retailowej. Zespół security Lukardi, który go prowadzi, wciąż rośnie i jest to naturalny kierunek naszego rozwoju, ponieważ mocny trend migracji danych do chmury i systemów rozproszonych musi być poparty odpowiednimi rozwiązaniami w obszarze bezpieczeństwa” – dodaje Sebastian Herod.

O aktualnej działalności i celach na 2024:

„Grupa Lukardi jest grupą usługową, dlatego też największą część przychodów uzyskujemy z dostarczania usług na rynku dostawców oprogramowania. W ten sposób jesteśmy powiązani ze strategią globalnych dostawców, która jest wieloletnia i powoduje, że w krótkim okresie czasu widoczne trendy i dostępne produkty są generalnie niezmienne. Naszym celem jest na pewno kontynuacja wzrostu na rynku archiwizacji i digitalizacji dokumentów oraz migracji danych do chmury, gdzie tworzymy już nasze własne oprogramowanie. W obszarze chmurowym chcemy stworzyć aplikację do obiegu dokumentów, opartej właśnie na rozwiązaniach chmurowych, co powinno przełożyć się na wyższą niż dotychczas marżowość, gdyż na produktach własnych można po prostu osiągnąć wyższe narzuty. Nie jest to jednak nowa decyzja, lecz kontynuacja procesu, który trwa już od drugiej połowy zeszłego roku. W 2024 roku chcemy natomiast pozyskać pierwszych klientów i zrealizować pierwsze projekty w tym zakresie” – akcentuje obecny kierunek operacyjny Piotr Jankiewicz.

„Nasz podstawowy plan, powtarzany zresztą co roku, to powiększanie potencjału portfolio usługowo-produktowego, stabilny przychód od obecnych klientów oraz pozyskiwanie nowych kontrahentów, w obszarach przez nas już sprawdzonych. Ma to na celu poszerzanie zakresu usług, co przyczyni się do stabilizacji przychodów na satysfakcjonującym poziomie i umożliwi dalszy rozwój, taką odpowiednią wysokość przelotową, aby wciąż zwiększać przychody własne i realizowane marże” – zwraca uwagę Sebastian Herod.

„Warto wspomnieć, że w zeszłym roku uruchomiliśmy nowy dział w Lukardi, czyli badań i rozwoju (R&D), który pomaga nam zbierać pomysły od naszych ludzi i klientów, a następnie oceniać, które z nich mają szansę na powodzenie i które warto uproduktowić. Patrzymy oczywiście na rynek konkurencji, tak lokalnej, jak i zagranicznej, co utwierdza nas w przekonaniu, że budując własne oprogramowanie można efektywnie zwiększać marże na oprogramowaniu i usługach, poszerzając przy tym bazę stałych odbiorców. Dlatego też obraliśmy ten kierunek. Chcemy to jednak robić spokojnie i powoli, żeby nie wpaść w pułapkę szybkiego rozwoju, bo wtedy znacznie trudniej jest się zatrzymać lub cofnąć. Pierwsze elementy naszych działań na tym polu będą widoczne jeszcze w tym roku i liczę, że w kolejnych latach będziemy tę skalę wyłącznie powiększać” – puentuje, wskazując konkretne cele operacyjne na 2024 rok.

Źródło: Spółka