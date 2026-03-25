Członek zarządu Defence.Hub odpowiedzialny za rozwój biznesu Łukasz Gmys został powołany na prezesa, podała spółka. Jednocześnie Łukasz Grzybowski objął funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za obszar technologii oraz wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w sektorze defence i dual use (Chief Technology Officer – CTO).

„Światowa sytuacja geopolityczna stale dywersyfikuje podejście do pola walki i istotnie zwiększa rolę dronów w obecnych konfliktach. Jednocześnie tworzy to większe wyzwania w zakresie rozwoju i szybkości wdrożeń nowych technologii. Prowadzi to do tego, że w zarządach spółek działających w tym sektorze muszą zasiadać osoby z doświadczeniem zarówno w rozwoju biznesu, jak i wiedzą technologiczną. Dlatego rada nadzorcza podjęła decyzję o wzmocnieniu zarządu spółki. Bogate doświadczenie rynkowe Łukasza Gmysa pozwoli mu na szybką realizację strategicznych celów spółki. Z kolei powołanie Łukasza Grzybowskiego na stanowisko Chief Technology Officer wzmocni realizację działań w obszarze technologii, w tym Data/AI/MLOps, oraz w rozwoju zaawansowanych systemów opartych na LLM, NLP, Computer Vision i zaawansowanych architektur przetwarzania danych” – czytamy w komunikacie.

Defence.Hub to spółka notowana na rynku NewConnect. Specjalizuje się w rozwoju i komercjalizacji technologii defence oraz dual-use, działając jako integrator rozwiązań polskich i międzynarodowych firm sektora defence-tech.

