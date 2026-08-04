Lumina Metals przedstawiła informacje na temat programu wierceń realizowanych w 2026 r. w ramach projektów Nowa Sól, Sulmierzyce i Mozów w zachodniej Polsce: w ramach projektu Nowa Sól trwają prace wiertnicze prowadzone na potrzeby opracowywanego przez spółkę wstępnego studium wykonalności (pre-feasibility study) oraz oceny oddziaływania na środowisko (environmental impact assessment), a wiercenia poszukiwawcze prowadzone są w ramach wszystkich trzech projektów, podała spółka.

„Nasz program wierceń ma na celu ograniczenie ryzyka technicznego projektu Nowa Sól, a także wsparcie jego realizacji na etapie wstępnego studium wykonalności oraz w toku procedury oceny oddziaływania na środowisko. Każdy kolejny odwiert pozwala nam lepiej rozpoznać złoże i dostarcza kluczowych danych do celów inżynieryjnych oraz środowiskowych, niezbędnych do optymalnego zaplanowania przyszłej budowy zakładu górniczego. Równolegle z ograniczaniem ryzyka projektu Nowa Sól koncentrujemy się na powiększaniu bazy zasobowej projektów Sulmierzyce i Mozów. Zamierzamy jeszcze w tym roku przekazać informacje o dalszych postępach wierceń oraz wyniki przeprowadzonych analiz” – powiedział prezes Jordan Pandoff, cytowany w komunikacie.

W projekcie Nowa Sól spółka zaplanowała wykonanie ok. 8200 metrów wierceń w czterech otworach. Obecnie pracują dwa urządzenia wiertnicze. Wiercenia rozpoczęły się w maju, a pierwszy otwór ukończono po osiągnięciu docelowej głębokości 1900 metrów. Choć wyniki analiz laboratoryjnych nie są jeszcze dostępne, wstępne wyniki pomiarów metodą fluorescencji rentgenowskiej (XRF) odpowiadają charakterystyce mineralizacji występującej na tym obszarze.

„Prace wiertnicze prowadzi polska firma z bogatym doświadczeniem w realizacji wierceń na złożach w cechsztyńskich łupkach miedzionośnych. Od czasu rozpoczęcia swojej działalności poszukiwawczej w Polsce w 2011 r. Lumina współpracuje z polskimi wykonawcami i dostawcami usług technicznych. Angażowanie lokalnych polskich podmiotów pozostaje ważnym elementem długoterminowej strategii inwestycyjnej spółki, sprzyjając jednocześnie maksymalizacji korzyści gospodarczych dla regionu” – wskazano w materiale.

Koncesja Sulmierzyce Północ to drugi projekt typu greenfield w portfelu spółki. Projekt jest położony około 125 km na wschód od projektu Nowa Sól. Dotychczas w obrębie koncesji poszukiwawczej o powierzchni 169 km2 spółka wykonała pięć otworów, a także zweryfikowała wyniki wierceń z siedmiu otworów wykonanych na tym obszarze w przeszłości.

„W kwietniu 2026 r. Lumina opublikowała pierwsze, zgodne z kanadyjską normą NI 43-101, oszacowanie zasobów wnioskowanych, wynoszące 308 mln ton rudy o średniej zawartości 2,09% miedzi i 31,85 g/t srebra, co odpowiada 6,4 mln ton miedzi oraz 315 mln uncji srebra. Celem programu wierceń realizowanego w 2026 r. jest zwiększenie bazy udokumentowanych w ostatnim czasie przez spółkę zasobów poprzez wykonanie jednego dodatkowego otworu i przeanalizowanie danych z szeregu otworów wykonanych wcześniej w tym regionie w ramach poszukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego” – czytamy dalej.

Koncesja Mozów obejmuje obszar 93 km2, zlokalizowany 35 km na północny zachód od Nowej Soli. Znajduje się ona w obrębie tego samego regionalnego pasa mineralizacji miedziowo-srebrowej co projekt Nowa Sól, zapewniając spółce dodatkowy długoterminowy potencjał rozwoju zasobów. Obszar koncesyjny rozpoznano dotychczas za pomocą sześciu otworów wiertniczych, z których dwa wykonała Lumina. We wszystkich otworach stwierdzono mineralizację o zawartości miedzi od 1,10% do 3,86% oraz srebra od 8 do 52 g/t, co potwierdza potencjał zwiększenia bazy zasobowej, podano.

„W ciągu najbliższego roku spółka planuje wykonanie dodatkowego otworu, aby zwiększyć potencjał zasobowy projektu” – zapowiedziano.

Ponadto spółka poinformowała, że na stanowisko wiceprezesa ds. poszukiwań został powołany Adrian Karolko, zastępując Leo Hathawaya. Adrian Karolko jest geologiem z ponad 18-letnim międzynarodowym doświadczeniem w branży poszukiwania złóż metali bazowych, złota, uranu i innych metali na terenie Europy, Afryki i obu Ameryk. Ostatnio pracował jako wiceprezes ds. poszukiwań w spółce Midnight Sun Mining w Zambii, a wcześniej jako kierownik prac poszukiwawczych w Polsce w ramach spółki oraz w Ekwadorze w spółce Lumina Gold przy projekcie Cangrejos, przekazano także.

Lumina Metals to kanadyjska spółka górnicza z wieloletnim doświadczeniem w poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż rud metali oraz w rozwoju nowoczesnych projektów wydobywczych. Spółka zabezpieczyła jedne z najbogatszych złóż miedzi i srebra w Europie w południowo-zachodniej Polsce. Po debiucie w Toronto 30 kwietnia, firma zadebiutowała na GPW w czerwcu 2026 r.

Źródło: ISBnews