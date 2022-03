Marcin Dymek przejmie obowiązki w obszarach finansów i organizacji w zarządzie ERGO Hestia i Życie ERGO Hestia w związku z odejściem wiceprezesa Grzegorza Szatkowskiego, podała firma. Jednocześnie do zarządu powołani zostali Kazimierz Majdański i Piotr Matysiak.

„Choć nie bez smutku, przyjąłem decyzję Grzegorza Szatkowskiego ze zrozumieniem i szacunkiem. Jego wiedza, profesjonalizm i zaangażowanie miały decydujące znaczenie w powstawaniu, rozwoju, a w końcu w osiągnięciu stabilnej i silnej pozycji Hestii na rynku.Tę pozycję zamierzamy umacniać. Zaprosiłem więc do współpracy w zarządzie trzech wybitnych specjalistów. Obowiązki w obszarach finansów i organizacji przejmie Marcin Dymek. Skład zarządu wzmocnią także dwaj wychowankowie Hestii: Kazimierz Majdański i Piotr Matysiak. Obaj związani z nami od wielu lat, sprawowali funkcje zarządcze w strategicznych obszarach dotyczących likwidacji szkód i produktów detalicznych. Takie wzmocnienie zarządu zapewnia ciągłość biznesową i kulturową ERGO Hestii” – powiedział prezes Piotr Maria Śliwicki, cytowany w komunikacie.

Marcin Dymek przez wiele lat był Partnerem w KPMG Polska i szefem Usług dla Sektora Ubezpieczeniowego. Współpracował z ERGO Hestią w przeszłości w ramach swoich funkcji doradczych i audytorskich. Nowe obowiązki przejmie od 1 maja 2022 r.

Kazimierz Majdański związany jest z ERGO Hestią od 22 lat. Karierę rozpoczął jako Dyrektor przedstawicielstw – kolejno w Zielonej Górze i Gdańsku. Następnie kierował Biurem Likwidacji Szkód w ERGO Hestii, by w 2014 roku objąć funkcję dyrektora zarządzającego odpowiedzialnego za obszar Likwidacji Szkód, a od 2018 roku także za obszar Operacji.

Piotr Matysiak dołączył do ERGO Hestii 9 lat temu i zajmował się analizą portfela szkód oraz procesów likwidacyjnych w Biurze Likwidacji Szkód. Następnie pracował w Biurze Ubezpieczeń Indywidualnych. Nadzorował proces wdrażania zaawansowanego pricingu w ERGO Hestii. Obecnie, jako dyrektor zarządzający Departamentu Ubezpieczeń Detalicznych, odpowiada za działania, sprzedaż i wynik techniczny w zakresie portfela klientów detalicznych, podano także.

Grupa ERGO Hestia to druga co do wielkości firma ubezpieczeniowa na polskim rynku. Tworzą ją dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA.

Źródło: ISBnews