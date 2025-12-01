Rada nadzorcza Mennicy Polskiej powołała Małgorzatę Lis-Wąsowską do zarządu, powierzając jej funkcję członka zarządu ds. finansowych, podała spółka.

„Małgorzata Lis-Wąsowska karierę zawodową rozpoczęła w Mennicy Polskiej SA w Dziale Księgowości w lutym 1999 roku jako specjalista ds. księgowości kosztów. Była wiodącym członkiem zespołu wdrażającego w Mennicy system SAP R/3. W roku 2003 objęła funkcję kierownika Działu Finansowo-Księgowego. W tej roli była odpowiedzialna m.in. za współpracę z instytucjami finansowymi oraz nadzorowała przepływy pieniężne w spółce, w tym autoryzację płatności. W roku 2010 została zastępcą głównego księgowego, a trzy lata później główną księgową i prokurentem spółki. W latach 2013-2019 pełniła również rolę prokurenta w dwóch spółkach zależnych. W 2019 roku, w związku z rozwojem spółki i całej grupy kapitałowej Mennicy Polskiej SA, dodatkowo powierzono jej funkcję zastępcy dyrektora finansowego” – czytamy w komunikacie.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

Źródło: ISBnews