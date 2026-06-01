Mabion i KriSan Biotech podpisały list intencyjny określający ramy planowanej współpracy w obszarze koniugatów przeciwciał z lekami (ADC). Współpraca ma obejmować wybrane usługi związane z opracowywaniem, produkcją i dostawą terapii opartych na ADC, w tym produkcję przeciwciał, koniugację białka z ładunkiem, charakterystykę analityczną oraz wsparcie produkcyjne dostosowane do konkretnych projektów, podał Mabion.

„Planowana współpraca jest zgodna z kierunkiem strategicznym Mabion na lata 2026-2030 i wspiera ambicję spółki, by być postrzeganym jako wyspecjalizowany partner w zakresie leków biologicznych dla innowacyjnych projektów farmaceutycznych i biotechnologicznych. Łącząc możliwości Mabion w zakresie rozwoju leków biologicznych, analizy i produkcji z know-how KriSan Biotech w zakresie koniugacji, strony zamierzają opracować zintegrowaną ofertę dla klientów realizujących złożone programy ADC” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z planowanym modelem Mabion ma wnieść doświadczenie w zakresie opracowywania i produkcji przeciwciał monoklonalnych, opracowywania procesów produkcji przeciwciał, metod analitycznych dla substancji leczniczych i produktów leczniczych, kontroli jakości i charakterystyki produktów opartych na przeciwciałach, a także wsparcia w zakresie dokumentacji regulacyjnej i analitycznej, tam, gdzie ma to zastosowanie. Oczekuje się, że firma KriSan Biotech wniesie swoje zaawansowane możliwości w zakresie obsługi substancji o wysokiej aktywności do poziomu OEB 5, obejmujące badania wykonalności łącznika i ładunku aż po produkcję zgodną z GMP, a także skalowanie i produkcję substancji leczniczej ADC zgodnie z GMP, podano także.

„Podpisanie listu intencyjnego z KriSan Biotech stanowi ważny krok w realizacji strategii Mabion na lata 2026-2030 i odzwierciedla nasze ambicje dalszego umacniania pozycji firmy jako zaufanego partnera w dziedzinie leków biologicznych w zaawansowanych projektach terapeutycznych. Planowana współpraca może otworzyć przed Mabion nowe możliwości w jednym z najbardziej obiecujących obszarów współczesnych leków biologicznych – koniugatach przeciwciał z lekami. Wierzymy, że połączenie doświadczenia Mabion w zakresie opracowywania przeciwciał, zaawansowanej analityki i produkcji zgodnej z GMP z możliwościami KriSan Biotech zapewni solidną podstawę do wspierania klientów realizujących złożone programy ADC” – skomentował prezes Gregor Kawaletz, cytowany w materiale.

Mabion to polska spółka biofarmaceutyczna. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

