W pierwszym kwartale 2026 roku Mabion otrzymał od swoich obecnych klientów dodatkowe zamówienia na realizację usług analitycznych wspierających działania w obszarze badań i rozwoju oraz kontroli jakości. Łączna wartość zamówień pozyskanych od początku roku przekracza 7,5 mln PLN i została oszacowana na podstawie zamówień złożonych przez klientów, z uwzględnieniem bieżących kursów walut. Projekty będą realizowane w ciągu 2026 roku, a część z nich ma już zaplanowany harmonogram i jest obecnie w fazie inicjacji.

Nowe zlecenia stanowią kontynuację wcześniej zawartych umów, odzwierciedlając długoterminowy charakter współpracy z klientami Mabion oraz ich zaufanie do kompetencji naukowych Spółki i jakości świadczonych usług analitycznych

Nowo pozyskane zlecenia stanowią kontynuację współpracy w ramach wcześniej podpisanych umów, potwierdzając długoterminowy charakter relacji biznesowych oraz zaufanie klientów do kompetencji naukowych Mabion i jakości świadczonych usług. Powtarzalność zamówień wskazuje na rosnący popyt na usługi analityczne Spółki oraz podkreśla rolę Mabion jako zaufanego partnera wspierającego rozwój projektów biotechnologicznych i farmaceutycznych na różnych etapach ich cyklu życia. Informacje dotyczące postępu realizowanych prac będą przekazywane w raportach okresowych.

„W pierwszym kwartale 2026 roku pozyskaliśmy od naszych obecnych klientów zamówienia na usługi analityczne o łącznej wartości przekraczającej 7,5 mln PLN. Co istotne, poziom ten w ubiegłym roku był osiągany dopiero w kolejnych kwartałach, co wskazuje na wyraźne przyspieszenie popytu na usługi analityczne Mabion. Fakt, że klienci decydują się na powierzanie nam kolejnych projektów, potwierdza długoterminowy charakter budowanych relacji oraz wysoki poziom zaufania do kompetencji zespołu i jakości świadczonych usług przez Mabion. Postrzegamy tę dynamikę jako pozytywny sygnał dla dalszego rozwoju segmentu usług analitycznych oraz konsekwentnego umacniania pozycji Mabion jako zaufanego, globalnego partnera i CDMO pierwszego wyboru w Europie” –mówi Gregor Kawaletz, Prezes Zarządu Mabion S.A.

