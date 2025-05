Wartość wszystkich ofert złożonych przez Mabion, które są na różnych etapach procesu rozstrzygnięcia, wynosi obecnie 187,8 mln USD, z czego wartość aktywnych ofert ważonych prawdopodobieństwem wynosi 48,2 mln USD i stanowi 26% całości, podała spółka. Zarząd spodziewa się istotnego wzrostu przychodów jeszcze w 2025 r., poinformował prezes Krzysztof Kaczmarczyk.

„Spodziewamy się istotnego wzrostu przychodów jeszcze w 2025 roku, zarówno z tytułu obsługi bieżących zleceń CDMO świadczonych przez Mabion dla łącznie czterech klientów: z USA, Wielkiej Brytanii, Brazylii i Polski, a także bogatego pipeline potencjalnych projektów na kolejne kwartały, gdzie identyfikujemy wysokie prawdopodobieństwo pozyskania kolejnych zleceń. Wartość wszystkich naszych ofert w trakcie rozstrzygnięcia wynosi 188 mln USD, z czego aktywne oferty ważone prawdopodobieństwem szacujemy na 48 mln USD, stanowiących około 26% tej sumy” – powiedział Kaczmarczyk, cytowany w komunikacie.

Pierwszy kwartał br. Mabion zakończył rekordową liczbą 15 złożonych ofert, najwyższym dotychczas wynikiem osiągniętym w pojedynczym kwartale, podkreślono.

„Podczas gdy część naszego zespołu finalizuje najbliższe możliwe umowy, pozostali pracują już nad dalszym horyzontem, co doskonale odzwierciedla rekordowa liczba 15 ofert złożonych przez Mabion w pierwszym kwartale 2025 roku – to najwyższy wynik kwartalny w historii spółki. Całość prowadzonych przez nas działań wpisuje się w ramy nowej Strategii na lata 2025-2030 przyjętej 23 kwietnia 2025 roku, której skuteczna realizacja będzie fundamentem silnej pozycji Mabion na rosnącym rynku nowoczesnych leków biologicznych i globalnych dostawców usług CDMO. Wierzę, że jest to nie tylko aspiracja, ale również realny cel, który Mabion osiągnie w najbliższych latach” – dodał Kaczmarczyk.

Według zarządu, dużym sukcesem było pozyskanie po dacie bilansowej, w kwietniu br., dwóch kolejnych klientów na usługi CDMO. Mabion zawarł umowę z brazylijskim instytutem Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) na kompleksowe opracowanie i wdrożenie procesu produkcji leku biopodobnego, w tym dostarczenie substancji czynnej do badań klinicznych, o wartości ok. 18,3 mln zł netto (okres otrzymywania płatności denominowanych w USD to 14 miesięcy). Drugim kontraktem jest umowa z polską firmą farmaceutyczną WPD Pharmaceuticals na realizację usług rozwoju metod analitycznych dla kandydata na lek WPD-401 – białka rekombinowanego skoniugowanego z substancją cytotoksyczną oraz białkowego półproduktu. Łączna wartość projektu wynosi ok. 2 mln zł netto. Realizacja zlecenia była warunkowana pozyskaniem przez WPD Pharmaceuticals dofinansowania projektu, o którego przyznaniu partner poinformował Mabion 19 maja br. Realizacja potrwa 12 miesięcy.

W przypadku umowy z IBMP, Mabion realizuje kontrakt wspólnie z firmą Sartorius, globalnym liderem branży biofarmaceutycznej, z którą zawarł porozumienie o strategicznej współpracy na rynku CDMO. Umożliwia ono obu firmom oferowanie klientom kompleksowych rozwiązań w celu szybszego i efektywniejszego wprowadzania wysokiej jakości leków biologicznych na rynek. Zgodnie ze strategią, Mabion rozwija kluczowe partnerstwa z firmami z branży o potwierdzonym doświadczeniu w określonym obszarze i udokumentowanym „track record”, by rozszerzyć zakres usług, lepiej wykorzystać moce produkcyjne i skoncentrować się na najbardziej rentownych projektach, podano także.

Mabion deklaruje, że prowadzi intensywne działania business development w celu zawierania kolejnych zleceń i kontraktów CDMO, które będą budowały potencjał przyszłych wyników spółki.

„Systematyczna budowa portfela zleceń jest kluczowym elementem naszej Strategii i priorytetem działań prowadzonych w obszarze business development. Warto podkreślić, że w pierwszym kwartale tego roku złożyliśmy 15 ofert na usługi CDMO, co stanowi dotychczasowy rekord dla nas w skali pojedynczego kwartału. Obecnie prowadzimy także 16 otwartych procesów sprzedażowych, z których dwa – każdy o wartości w przedziale 5-10 mln euro – może rozstrzygnąć się jeszcze w drugim lub trzecim kwartale tego roku. Liczymy również, że część z pozostałych otwartych procesów sprzedażowych przełoży się na zawarte kontrakty jeszcze w perspektywie 2025 roku” – zakończył członek zarządu ds. rozwoju biznesu Adam Pietruszkiewicz.

Mabion jest polską firmą biofarmaceutyczną założoną w 2007 roku, która przechodzi transformację w kierunku firmy CDMO o profilu biologicznym, świadczącej usługi w segmencie małych i średniej wielkości projektów na różnych etapach rozwoju. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

Źródło: ISBnews