Mabion złożył międzynarodowe zgłoszenie patentowe do wybranych urzędów patentowych, co zapoczątkowało fazę krajową i regionalną w celu uzyskania ochrony patentowej w kilkudziesięciu krajach dla kandydata na lek MabionCD20 (rytuksymab) – opracowanego do szeregu zastosowań klinicznych, w tym terapii stwardnienia rozsianego, podała spółka.

Innowacyjna terapia w leczeniu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym ma na celu połączenie MabionCD20 z innymi substancjami czynnymi (‚projekt MabionMS’). Do tej pory rytuksymab nie został jeszcze zarejestrowany do leczenia stwardnienia rozsianego, podano.

„Wprowadzenie wniosków patentowych w każdym z wybranych krajów ma na celu zabezpieczenie własności intelektualnej naszego innowacyjnego produktu (MabionMS). Na podstawie kilku opublikowanych badań uważamy, że MabionMS ma znaczący potencjał w leczeniu stwardnienia rozsianego. Z prawnego punktu widzenia jest to nowa terapia i nowe zastosowanie kliniczne rytuksymabu. Lepszego profilu bezpieczeństwa można również oczekiwać dla MabionCD20 i zostanie on ustalony w badaniach klinicznych. Warto podkreślić, że rytuksymab nie jest obecnie objęty patentem jako cząsteczka w oznaczeniach na etykiecie, a jego proces produkcji jest dobrze ugruntowany, dlatego może to być również konkurencyjna kosztowo opcja leczenia ” – powiedział prezes dr Dirk Kreder, cytowany w komunikacie.

„Naszym celem jest rozwój MabionMS wraz z partnerem doświadczonym w tym obszarze terapii. Wierzymy, że nasza technologia produkcji zapewnia nam przewagę konkurencyjną i aktywnie zapraszamy zainteresowane strony do dyskusji na temat umów licencyjnych dla tego projektu” – dodał Kreder.

W oparciu o statystyki dotyczące stwardnienia rozsianego (MS, ang. multiple sclerosis) w poszczególnych regionach, a także na podstawie potencjału poszczególnych rynków, Mabion złożył wnioski patentowe w wybranych urzędach patentowych obejmujących kraje takie jak: USA, Kanada, Wielka Brytania, UE i kraje EFTA, Australia, Nowa Zelandia, Izrael, Turcja, Rosja i kilka innych, podano także.

„Rozpoczęcie krajowej i regionalnej fazy składania wniosków patentowych w każdym kraju jest kolejnym krokiem do uzyskania prawnej ochrony innowacyjnej terapii stwardnienia rozsianego firmy Mabion. Wcześniej Mabion składał wnioski patentowe w Polskim Urzędzie Patentowym i Europejskim Urzędzie Patentowym w Hadze, który obecnie umożliwia uzyskanie patentów w krajach będących stronami porozumienia (PCT) w uproszczonym procesie opartym na jednym zgłoszeniu patentowym (zw. zgłoszenie międzynarodowe)” – czytamy dalej.

Według raportu „Multiple Sclerosis Drugs Market” („Rynek leków na stwardnienie rozsiane”), opublikowanego w maju 2019 r. przez Fortune Business Insights, rynek stwardnienia rozsianego będzie rósł średniorocznie (CAGR) o 6,7% i osiągnie wartość 39 mld USD do 2026 r. Wynika to z dużego i rosnącego popytu na terapię w tym wskazaniu. Według badań przeprowadzonych przez Multiple Sclerosis Foundation (Fundację Stwardnienia Rozsianego) około 2,3 miliona ludzi na całym świecie żyje dziś ze stwardnieniem rozsianym, podany dalej.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

Źródło: ISBnews