Grupa Maflow, wchodząca w skład Grupy Boryszew, pozyskała z banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) kredyt inwestycyjny i obrotowy o łącznej wartości 8,5 mln euro (ok. 36,8 mln zł), który planuje przeznaczyć na rozbudowę zakładów w Chinach, podał Boryszew. Finansowanie ubezpieczyła Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

Rozbudowa zakładów w Chinach planowana jest w związku z rozwojem produkcji gumowych przewodów do pojazdów o napędach elektrycznych, hybrydowych i konwencjonalnych. Łączna kwota finansowania to 8,5 mln euro (ok. 36,8 mln zł) – 6,5 mln euro kredytu inwestycyjnego i 2 mln euro kredytu obrotowego.

„Grupa Maflow jest jednym z największych producentów systemów transportu cieczy i gazów dla przemysłu motoryzacyjnego i liderem produkcji przewodów gumowych z własnym laboratorium i centrum R&D we Włoszech. Nasza oferta i technologie cieszą się zaufaniem wszystkich kluczowych producentów segmentu automotive, w związku z tym inwestujemy w rozwój mocy produkcyjnych na tych rynkach, na których operują nasi odbiorcy. Docelowo nasze plany zakładają uruchomienie dwóch nowych zakładów w Chinach – jeden z nich do produkcji gumy do przewodów klimatyzacyjnych, który ma ruszyć już w 2024 roku, a kolejny – trzeci w tym regionie – do produkcji przewodów na rynek europejski, a być może także lokalny, którego rozruch powinien nastąpić w 2025 roku” – powiedział prezes Boryszewa Wojciech Kowalczyk, cytowany w komunikacie.

Wsparcie dla Maflow w Chinach jest kolejnym finansowaniem inwestycyjnym udzielonym przez bank na rozwój zakładów Grupy Boryszew za granicą. Wartość historycznie udzielonego finansowania z BGK, inwestycyjnego i obrotowego, wyniosła ok. 44 mln euro.

„Naszą powinnością, jako banku rozwoju, jest dostrzeganie i pomoc polskim przedsiębiorcom w wykorzystaniu niepowtarzalnych szans

biznesowych. Szczególnie, jeśli ich projekty służą rozbudowie potencjału polskiego przemysłu, w tym branży e-mobilności. Zwiększa to ich rozpoznawalność i konkurencyjność na światowych rynkach” – dodał członek zarządu BGK Marek Tomczuk.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,79 mld zł w 2022 r.

