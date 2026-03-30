Rada nadzorcza Energi powierzyła Magdalenie Kamińskiej, w miejsce dotychczasowej funkcji wiceprezesa zarządu ds. finansowych, funkcję prezesa zarządu spółki VIII Kadencji od 1 kwietnia 2026 roku, podała spółka. Jednocześnie rada powołała od tego samego dnia Przemysława Janiaka w skład zarządu i powierzyła mu funkcję wiceprezesa.

„Magdalena Kamińska od 4 lutego 2025 roku pełniła funkcję wiceprezesa zarządu Energi SA ds. finansowych, a od 12 listopada tego samego roku – p.o. prezesa zarządu spółki. Wcześniej, od lipca 2024 roku, była wiceprezesem zarządu Energi Wytwarzania. Jest członkiem rady nadzorczej w spółce Baltic Service Offshore Solutions sp. z o.o. (podmiot z Grupy Energa) oraz członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. […] Z Grupą Energa związana od 2011 roku, gdzie m.in. zarządzała obszarem finansów pełniąc funkcję zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Departamentu Finansów” – czytamy w komunikacie.

Przemysław Janiak od 2020 r. ściśle współpracował z Grupą Energa w obszarze strategii, przygotowania i realizacji inwestycji w źródła gazowe, ciepłownicze oraz morską energetykę wiatrową, podano także.

Skład zarządu od 1 kwietnia kształtował się będzie następująco:

Magdalena Kamińska, prezes zarządu,

Piotr Szymanek, wiceprezes zarządu,

Michał Gołębiowski, wiceprezes zarządu,

Przemysław Janiak, wiceprezes zarządu.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. większościowy pakiet należy do Orlenu (wg stanu na koniec 2025 r. 92,04% akcji, co odpowiada 94,09% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu). Miała 20,89 mld zł przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews