PKO Bank Polski ma odpowiednie zaplecze kapitałowe, żeby samodzielnie uruchomić 100 mld zł finansowania, poinformował prezes Szymon Midera.

„Mamy odpowiednie zaplecze kapitałowe, żeby samodzielnie uruchomić 100 mld zł finansowania. A jako bank wiodący i uczestniczący w konsorcjach z innymi bankami – znacznie więcej. Polski sektor bankowy jest zdolny wziąć na siebie większy niż dotychczas ciężar finansowania projektów inwestycyjnych, zarówno tych wielkoskalowych o strategicznym znaczeniu dla państwa – w infrastrukturę, obronność, transformację energetyczną i technologiczną, jak i rozwojowych dla przedsiębiorstw” – powiedział Midera, cytowany w komunikacie.

Bank wypracował w I kwartale 2025 roku zysk o wartości 2,5 mld zł, który wzmacnia jego kapitał. Wysoka nadwyżka kapitałowa ponad wymogi nadzorcze (+4,7 pkt proc.) daje bankowi potencjał do zwiększenia akcji kredytowej, podkreślono w materiale.

„W I kwartale 2025 roku PKO Bank Polski urósł i umocnił udziały rynkowe i pozycję numeru 1 w kluczowych segmentach działalności: w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw do 14,1%, kredytów konsumpcyjnych do 19,8%, a kredytów mieszkaniowych do 26,1%” – czytamy dalej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 525,23 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews