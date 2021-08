MAN Financial Services (MAN FS) – spółka należąca do Volkswagen Financial Services (VWFS) – liczy, że wyniki spółki za 2021 rok dotyczące liczby kontraktów oraz portfolio będą zbliżone do osiągniętych w 2019 roku, poinformowała spółka.

„Zależy nam na tym, aby w 2021 roku uzyskać wyniki przynajmniej takie, jak w 2019 w zakresie liczby kontraktów i portfolio MAN FS. Decyzje zakupowe klientów są jednak jeszcze ostrożne. Ten efekt dodatkowo wzmacnia konieczność wdrożenia unijnego Pakietu Mobilności, regulującego międzynarodowy transport drogowy na terenie UE, a także dostosowania się do skutków Brexitu, choć ta ostatnia kwestia wydaje się już być coraz bardziej 'oswojona' przez przedsiębiorców” – powiedział dyrektor departamentu Truck&Bus w Volkswagen Financial Services oraz członek zarządów MAN Financial Services Polska (MAN FS) i EURO-Leasing Polska Piotr Borowski, cytowany w komunikacie.

MAN FS do oferty produktowej wprowadził kredyt na samochody dostawcze, a w najbliższym czasie uruchomi kredyt także dla klientów kupujących pojazdy ciężarowe. Utrzymana zostanie również oferta leasingu, wynajmu oraz ubezpieczeń komunikacyjnych, zaznaczono.

„Wspólnie z marką MAN budujemy też strategię rozwoju sprzedaży pojazdów używanych marki. Jesteśmy istotnym elementem tej strategii. Oferujemy klientom leasing klasyczny i leasing z niskimi ratami, a także wynajem krótkoterminowy. To nie wszystko: w ramach kompleksowej obsługi klienta ubezpieczamy samochody, świadczymy usługi assistance, mamy również w ofercie pakiety serwisowe. Nasza penetracja usługami finansowania w segmencie używanych pojazdów wynosi obecnie 43%, ale planujemy przekroczyć poziom 50%” – powiedział także Borowski.

Obecnie MAN FS zajmuje drugie miejsce w Polsce pod względem wskaźnika penetracji, czyli liczby samochodów finansowanych leasingiem w stosunku do całej sprzedaży marki MAN (na pierwszym jest Scania, podobnie jak MAN FS należąca do Grupy Volkswagen). W pojazdach ciężkich powyżej 6 ton wynik ogólny wyniósł 35%, z czego niemal połowa dotyczyła ciągników siodłowych, podano także.

Jak podkreśla spółka, pandemia COVID-19 była najważniejszym zjawiskiem ubiegłego roku także dla firm finansujących środki transportu drogowego.

„MAN Financial Services w krótkim czasie od ogłoszenia lockdownu zaproponował rozwiązania, które wzmocniły poczucie bezpieczeństwa wśród klientów i pomogły im utrzymać stabilność. Były to między innymi 'wakacje' kredytowe na 3 miesiące i elastyczna restrukturyzacja istniejących umów. Te działania zostały bardzo dobrze przyjęte – skorzystało z nich ponad 80% naszych klientów” – podkreślił Borowski.

Dodał, że na pozytywny odbiór tej akcji miały wpływ bliska współpraca marek MAN i MAN Financial Services oraz zaufanie klientów – każdy z nich miał bezpośredni kontakt do wyznaczonego konsultanta firmy, aby skrócić czas potrzebny na załatwianie spraw.

Jak podkreślono, transport drogowy i rynek samochodów ciężarowych obecnie stopniowo wracają do poziomów z 2019 r. Łączna sprzedaż nowych pojazdów ciężarowych (prawie 16 tys. pojazdów) w I poł. br. była niemal dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Według danych PZPM wzrost ten wyniósł 97,5% r/r.

MAN Financial Services to spółka należąca do Volkswagen Financial Services. Oferuje rozwiązania finansowe i usługi klientom marki MAN, w ponad 90 proc. firmom z branży transportu drogowego, zazwyczaj międzynarodowego. Oferta firmy to m.in. leasing operacyjny, wynajem, w tym średnio- i długoterminowy oraz usługi ubezpieczeniowe.

Źródło: ISBnews