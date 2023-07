Marcin Kulawik zastąpi z dniem 1 września 2023 r. Matthiasa Baltina na stanowisku prezesa spółek ubezpieczeniowych Allianz Polska, podała grupa. Do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego będzie pełnił obowiązki prezesa. Marcin Kulawik pracuje w sektorze finansowym od 2005 r. W 2014 r. dołączył do Avivy jako dyrektor transformacji, a w 2020 r. awansował do zarządu. Po fuzji Allianz Polska z Avivą pełni funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za operacje i IT w TUiR Allianz Polska oraz TU Allianz Życie Polska, wymieniono.

Grupę Allianz w Polsce tworzy 6 spółek, które oferują rozwiązania finansowe oraz świadczą usługi wspierające ich dystrybucję. TU Allianz Polska i TU Allianz Życie Polska rozpoczęły działalność komercyjną w 1998 r.

Źródło: ISBnews