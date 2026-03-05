Rada nadzorcza Wittchen powołała dotychczasowego dyrektora finansowego (CFO) Marcina Szygułę do zarządu, powierzając mu funkcję wiceprezesa, podała spółka. Będzie on nadzorować pion finansów i administracji, e-commerce, logistykę, IT, kwestie prawne oraz HR i nadal będzie odpowiadać za relacje inwestorskie spółki. Prezes Jędrzej Wittchen pozostaje odpowiedzialny za realizację strategii, rozwój produktów oraz sprzedaż w kanale stacjonarnym.

„Dziękuję radzie nadzorczej Wittchen oraz Jędrzejowi Wittchenowi za zaufanie. Przed nami zadanie dalszego wzmacniania pozycji Grupy Wittchen na wymagającym rynku. Nasze plany obejmują m.in. modernizację i rozbudowę centrum logistycznego oraz nowe, strategiczne podejście do wykorzystania narzędzi cyfrowych i sztucznej inteligencji we wspieraniu sprzedaży. W pracy koncentruję się na usprawnianiu istniejących struktur i konsekwentnej realizacji celów biznesowych. Do tej roli zostałem powołany i dołożę wszelkich starań, aby osiągnąć zamierzone efekty w interesie wszystkich akcjonariuszy spółki” – powiedział nowo powołany wiceprezes, cytowany w komunikacie.

Marcin Szyguła to menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze sprzedaży detalicznej i e-commerce, w tym w spółkach notowanych na GPW. Z Grupą Wittchen związany jest od września 2025 r., a od października pełni funkcję dyrektora finansowego (CFO) oraz odpowiada za relacje inwestorskie spółki.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 454 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews