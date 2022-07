Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PKP Intercity powołało na kolejną kadencję prezesa Marka Chraniuka oraz trzech dotychczasowych członków zarządu: Tomasza Gontarza, Jarosława Oniszczuka oraz Artura Resmera, podała spółka.

Marek Chraniuk jest od 30 lat związany z Polskimi Kolejami Państwowymi, z PKP Intercity od 2006 roku. Przez te lata przeszedł przez niemal wszystkie szczeble zawodowe, od dyżurnego ruchu po stanowiska menadżerskie. Od marca 2016 roku pełni funkcję prezesa zarządu PKP Intercity, przypomniano w komunikacie.

Tomasz Gontarz pełnił stanowisko kierownicze w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiadając m.in. za Program Kolej+ oraz Program Przystankowy. Od października 2020 roku społeczny doradca ministra infrastruktury, a od marca 2021 roku społeczny doradca prezesa Rady Ministrów ds. infrastruktury i transportu. Członek zarządu ds. strategii i rozwoju od września 2020 roku.

Jarosław Oniszczuk w Polskich Kolejach Państwowych pracuje od 28 lat, a z PKP Intercity związany jest zawodowo od 2001 roku. Jest kolejarzem z wykształcenia, cenionym ekspertem w dziedzinie eksploatacji i utrzymania taboru kolejowego. Od marca 2016 roku pełni funkcję członka zarządu PKP Intercity.

Artur Resmer ma ponad 20-letnie doświadczenie w rachunkowości i zarządzaniu finansami. To ekspert w zarządzaniu przedsiębiorstwami znajdującymi się w trudnej sytuacji rynkowej oraz przechodzącymi procesy transformacyjne. Od marca 2016 roku pełni funkcję członka zarządu w PKP Intercity, podała spółka.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2021 r. miał ok. 35,5 mln pasażerów, co oznaczało wzrost o blisko 9 mln r/r.

Źródło: ISBnews