Airway Medix otrzymał od Marka Orłowskiego rezygnację z dniem dzisiejszym z funkcji prezesa zarządu, podała spółka.

„Niniejszym składam rezygnację z pełnienia funkcji prezesa w zarządzie spółki AirwayMedix S.A. z dniem 26 kwietnia 2024 r. Po 10 latach nadszedł czas na zmian w zarządzie AirwayMedix. […] Nowy prezes zarządu zostanie wybrany przez nowych inwestorów, dla których rozwój sprzedaży organicznej jest najważniejszy. Z perspektywy czasu i oceniając obecną pozycję spółki – trzeba powiedzieć, że to zapewne najlepsza strategia dla akcjonariuszy” napisał Orłowski w oświadczeniu.

„Ze swojej strony, na życzenie nowych inwestorów i zarządzających spółką, z pozycji konsultanta będę uczestniczył w dokończeniu rozwoju i wdrożeniu do produkcji maski LMA, a także brał udział w rozmowach ze strategicznym partnerem w USA oraz w tworzeniu strategii budowania przewag na polu klinicznym. Ponadto – uczynię wszystko, by proces przejmowania nadzoru i transferu wiedzy do nowych zarządzających przebiegał szybko i bez problemów. Tego wszystkiego potrzebuje obecnie AirwayMedix by w pełni wykorzystać potencjał swych przełomowych produktów i stać się międzynarodowym, liczącym się graczem na rynku intensywnej terapii i anestezji” – dodał.

Podkreślił, że jest przekonany, iż spółka „najlepsze przed nią”: ma cztery rodziny produktów, „wszystkie innowacyjne, zabezpieczone patentami i naprawdę noszące potencjał by zmienić standardy i skuteczność terapii i opieki nad pacjentami”.

„Mamy solidne wsparcie merytoryczne ze strony nowych inwestorów, rekrutujemy nowe zespoły sprzedaży, prowadzimy obiecujące rozmowy z podwykonawcą produkcji – jedną z największych organizacji o takim profilu. Otwieramy spółkę w USA, która, po sfinalizowaniu rundy inwestycyjnej, już wkrótce rozpocznie pilotażową sprzedaż. Rozmawiamy z dużym branżowym graczem w kategorii, który zbudował tę pozycję poprzez akwizycje – i dostrzega potencjał naszych produktów. Wreszcie – jesteśmy obiektem zainteresowań wielu ośrodków klinicznych, które rozważają wprowadzenie naszego produktu do codziennej praktyki szpitalnej” – wymienił także Orłowski.

Airway Medix podał wcześniej dziś, że zainicjował działania, których celem ma być zawiązanie spółek celowych w Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Spółki celowe będą zajmowały się przede wszystkim sprzedażą produktów medycznych opartych na technologii opracowanej przez Airway Medix.

Z kolei na 24 maja zwołano nadzwyczajne walne zgromadzenie Airway Medix, które zdecyduje o uchwaleniu kapitału docelowego, który upoważni zarząd do emisji do 20 mln akcji. Krok ten jest elementem współpracy z nowymi inwestorami i partnerami strategicznymi, którzy zobligowali się do inwestycji w spółkę 2 mln euro, wyjaśniono.

Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od grudnia 2014 r.

Źródło: ISBnews