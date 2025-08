Chery Automobile, jeden z największych chińskich producentów samochodów na świecie, oficjalnie wprowadził na polski rynek markę Chery, jako pierwszym kraju w Unii Europejskiej, podał Santander Consumer Multirent (SCM), który został kluczowym partnerem finansowym Chery w Polsce. Marka wprowadza nową gamę SUV-ów Tiggo w wersjach spalinowych oraz hybrydowych plug-in (PHEV).

Chery to kolejna marka koncernu Chery Automobile, która dołącza do partnerów Santander Consumer Multirent, finansującego obecnie marki Omoda i Jaecoo, podkreślono.

„Rozpoczynając tę ekscytującą współpracę z Chery w Polsce, jesteśmy przekonani, że partnerstwo to ma potencjał, by realnie zmieniać oblicze branży motoryzacyjnej. Dzięki wspólnym działaniom otworzymy nowe możliwości i dostarczymy realną wartość naszym partnerom, klientom i wszystkim interesariuszom” – powiedział wiceprezes Chery Automobile i wiceprezes wykonawczy Chery International Charlie Zhang, cytowany w komunikacie.

Dzięki współpracy z Santander Consumer Multirent klienci zyskują dostęp do elastycznych i konkurencyjnych form finansowania: leasingu, wynajmu długoterminowego dla przedsiębiorców i pożyczki konsumenckiej, która udzielana jest przez spółkę zależną Santander Consumer Financial Solutions.

„Widzimy ogromny potencjał w marce Chery, która wchodzi do Polski z bardzo przemyślaną ofertą: nowoczesne technologie, przestronne SUV-y, atrakcyjne ceny. Naszą rolą jest zadbanie o to, by klienci mogli z tej oferty skorzystać w sposób elastyczny i dostępny. Cieszymy się, że możemy wspierać Chery w ich debiucie i jednocześnie zaoferować naszym wspólnym klientom nowość na rynku – mobilność bez kompromisów” – dodał członek zarządu Santander Consumer Multirent, odpowiedzialny za zarządzanie obszarem sprzedaży finansowania pojazdów Piotr Półtorzycki.

Chery oferuje na polskim rynku dwa modele: Tiggo 7 i Tiggo 8 – każdy dostępny w wersji ICE i PHEV. Hybrydy typu plug-in wyposażono w zbiornik paliwa o pojemności 60 litrów oraz akumulator 18,3 kWh, co przekłada się na realny zasięg przekraczający 1200 km, wskazano w materiale.

Wejście Chery do Polski to nie tylko premiera nowych modeli, lecz początek długofalowej strategii marki na rynku europejskim. Połączenie doświadczenia globalnej marki Chery z lokalnym know-how partnera finansowego to silny fundament pod dalszy rozwój i ekspansję, podsumowano.

Chery Automobile to chiński państwowy koncern motoryzacyjny, z siedzibą w Wuhu, działający od 1997 roku. Do marek koncernu należą m.in. Chery, Omoda, Jaecoo, Exeed, Jetour i iCar.

Santander Consumer Multirent jest częścią hiszpańskiej Grupy Santander. Na polskim rynku działa od 2007 roku. Firma specjalizuje się w leasingu operacyjnym pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t.

Źródło: ISBnews