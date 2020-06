Dzięki wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) polskie środki czyszczące marek Luba oraz Yope zagościły na greckich półkach sklepowych, podała PAIH.

W marcu grecka drogeria Natural Pro zwróciła się z pytaniem do ateńskiego biura PAIH o pomoc w znalezieniu w Polsce partnera oferującego wysokiej jakości produkty czyszczące. Kompleksowe wsparcie PAIH przyczyniło się do nawiązania współpracy, w wyniku której od czerwca produkty firm Luba i Yope są obecne w punktach sprzedaży i sklepie online Natural Pro. Firma Luba specjalizuje się w produkcji chusteczek i ściereczek nawilżanych. Eksport do Grecji to jej debiut za granicą, podano.

„PAIH otwiera polskim markom drzwi na zagraniczne rynki. Dzięki współpracy z Agencją marka Luba zadebiutowała na greckim rynku FMCG. To duży krok dla marki, która działa od niedawna. Mimo, że start sprzedaży wypadł w trudnym dla wszystkich okresie pandemii, dystrybucja odbyła się bez zakłóceń. Ta transakcja zdecydowanie rozbudziła nasz apetyt na eksport. Kolejne kontrakty, nad którymi pracujemy z PAIH, pokazały nam, jak szerokie jest zainteresowanie naszymi produktami, nie tylko w Europie” – powiedziała sales manager Luba Monika Starzyńska, cytowana w komunikacie.

Z kolei Yope oferuje oprócz środków czyszczących także naturalne produkty pielęgnacyjne. Firma eksportuje już na rynki europejskie.

„Ekspansja zagraniczna jest bardzo istotnym elementem naszej strategii biznesowej. Yope stara się konsekwentnie budować swoją pozycję na rynkach międzynarodowych, chcemy, żeby klienci poza granicami Polski mogli poznać szerokie portfolio naszych produktów i zakochać się w Yope tak, jak już to zrobili nasi polscy fani. W realizacji tego celu pomaga nam między innymi PAIH. Eksperci Agencji wspierają nas z dużym zaangażowaniem, a jednym z ostatnich rezultatów ich działań jest nawiązanie przez naszą firmę kontaktu z greckim dystrybutorem. Pierwsze zamówienie właśnie dojechało do Grecji i nasze produkty pojawią się niebawem na sklepowych półkach. Liczymy, że kosmetyki i środki czystości Yope staną się ulubionym wyborem greckiego klienta” – podkreśliła dyrektor eksportu Yope Marta Szymonik-Majewska.

Jak dodała kierowniczka biura PAIH w Atenach Joanna Szymańska, ostatnie wydarzenia sprawiły, że Grecy częściej sięgają po różnego typu środki czyszczące oraz profesjonalną chemię do sprzątania. Bardziej interesują się również kupnem kosmetyków naturalnych i ziołowych, zwracają uwagę na skład produktów.

„To duża szansa dla polskich producentów kosmetyków naturalnych” – podkreśliła Szymańska.

Polska jest w gronie 5. największych producentów detergentów w UE, produkującym ich ok. 1 mln ton rocznie (dane za 2018 r.) Ponad 783 tys. ton stanowiły – według danych GUS – środki do prania i czyszczenia. Produkty te trafiają głównie na eksport.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Pierwszym punktem kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie.

Źródło: ISBnews