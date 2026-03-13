Marki segmentu odzieżowego VRG uruchomiły oficjalne sklepy na platformie Allegro, podało Allegro.

„Debiut marek Vistula, Wólczanka, Bytom (VRG SA) wzmacnia ofertę modową Allegro i zwiększa obecność rozpoznawalnych, polskich brandów w kanale online. Uruchomienie oficjalnych sklepów oznacza dla klientów dostęp do pełnowartościowego asortymentu marek, spójnej prezentacji kolekcji oraz bezpośredniej oferty producenta. Platforma umożliwia wygodne, szybkie i bezpieczne zakupy, a także łatwe porównywanie produktów w jednym miejscu. Uruchomienie oficjalnych sklepów na Allegro to kolejny krok w rozwoju sprzedaży online marek VRG i zwiększaniu ich dostępności dla klientów w całej Polsce” – czytamy w komunikacie.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji „operatora” marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2024 r. wyniosły 1,38 mld zł.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.

Źródło: ISBnews