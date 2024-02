mBank planuje dostarczyć 10 mld zł zielonego finansowania (na odnawialne źródła energii, dekarbonizację, gospodarkę obiegu zamkniętego, elektromobilność itp.) do końca 2025 r., podał bank. Z tego 5 mld zł ma pochodzić od banku a, 5 mld zł z innych źródeł, jak konsorcja i emisje zielonych obligacji dla klientów.

mBank zapowiada zredukowanie emisji gazów cieplarnianych swojego portfela kredytowego, z wykorzystaniem SBTi jako najważniejszego narzędzia do osiągnięcia zerowych emisji netto i przekształcenie portfela kredytowego tak, by osiągnąć zerowe emisje netto do 2050 r.

Bank planuje również zwiększyć roczną sprzedaż eko-hipotek na nieruchomości zgodne ze standardem NZEB-10% (Nearly Zero Energy Building) do 14% w 2024 r. i 18% w 2025 r. kredytów hipotecznych ogółem udzielanych przez mBank (wg wolumenu).

Chce również oferować przynajmniej 50% rozwiązań inwestycyjnych zarządzanych w ramach grupy promujących aspekty środowiskowe lub społeczne (produkty typu „light green” zgodnie z art. 8 SFDR) do 2025 r.

mBank planuje także emisje zielonych obligacji o wartości 5 mld zł do końca 2025 r.

Chce również ograniczyć własne emisje gazów cieplarnianych poprzez dekarbonizację swojej działalności i osiągnąć zerowe emisje netto w działalności własnej do 2040 r., wymieniono w prezentacji.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 226,98 mld zł na koniec 2023 r.

Źródło: ISBnews